Municipios reducen días y horarios de atención para diagnósticos de Covid

lunes 06 de septiembre de 2021 | 15:30hs.

De la mano de la baja de contagios de coronavirus, en Eldorado vino a una merma en el número de hisopados realizados en el polideportivo Héctor Hugo Ligorria del kilómetro 9, habilitado en febrero como Centro de Testeo Gratuito.

Tras alcanzar un máximo de 600 testeos diarios en mayo, desde hace varias semanas el número se estabilizó en alrededor de 100 por día. En función de la baja asistencia de personas a realizarse el análisis el horario de atención se redujo de lunes a viernes de 8 a 11, cuando se atendía habitualmente de mañana y tarde, incluyendo los fines de semana.

Los test son a demanda, se realizan a cualquier persona que se acerque al polideportivo y la espera para realizárselo es muy breve por la poca afluencia de gente. Quienes asisten son personas que estuvieron en contacto estrecho con algún caso positivo, trabajadores a quienes les exigen el test negativo para presentarse a trabajar; en tanto son pocas, cada vez menos, las que presentan algún síntoma, y quienes tienen algún internado en el Hospital Samic –por cualquier patología–, a quienes se les pide un test negativo para ser acompañantes de la persona internada.

En la semana del lunes 29 de agosto al viernes 3 de septiembre se dio que miércoles y jueves no se registró ningún caso positivo en los hisopados.

Personal afectado al operativo expresó: “Por suerte el número de personas que asiste a testearse está disminuyendo, y tanto el miércoles como el jueves no tuvimos positivos. Siempre teníamos alguno, que no necesariamente era de Eldorado, ya que vienen personas de otras localidades, pero es la primera vez que no tenemos ninguno. Indudablemente el proceso de vacunación que se ha llevado adelante está dando buenos resultados”.

Además de los testeos en el polideportivo Ligorria se continúa con algunos operativos extramuros en barrios de la ciudad.

Por su lado, en Puerto Rico, el director de Salud de la comuna, Carlos Clerc, se refirió al contexto en la localidad: “Se siguen haciendo los testeos libres, gratuitos y a demanda espontánea los días lunes, miércoles y viernes en Puerto Rico y martes y jueves en Garuhapé, con el mismo equipo de trabajo”.

Añadió: “Ha disminuido abruptamente la cantidad de casos en la región, estamos haciendo menos testeos, de 27 testeos el miércoles, tuvimos un positivo, el lunes de 17 testeos, no hubo positivos, y el miércoles pasado también, de 20 testeos, cero positivo; estamos haciendo prácticamente nada y en el hospital tampoco está habiendo casos positivos, son muy pocos, en total tendremos uno o dos por día, siendo que estábamos alrededor de 50, 60 casos por día en el pico máximo”

Además, Clerc indicó que en este momento no hay internados en el hospital ni en las clínicas. “Estamos bien, los recuperados les ganan a los contagios, los óbitos van a seguir apareciendo todavía, que son de pacientes que están hace más de un mes internados, cuando estaba todavía alto el pico, pero despacito le estamos ganando”.

El funcionario estimó que la cantidad de casos disminuyó gracias a las vacunas, “en Puerto Rico tenemos 11.000 vacunados con una dosis y 5.000 con las dos dosis, y alrededor de 1.000 chicos de 12 a 17 con la vacuna de Moderna, estamos con un alto porcentaje de la población vacunada”.

Reducción desde agosto

El director del Hospital Nivel 1 de Puerto Libertad, José Daniel Sánchez, informó que la demanda de hisopados disminuyó sustancialmente en las últimas semanas. “De hacer unos 30 testeos semanales, pasamos a unos 10 más o menos”, señaló.

En tanto, en el Hospital Nivel 1 de Colonia Wanda, la situación es similar.

“La demanda de test rápidos bajó totalmente en nuestro hospital en agosto”, indicó el médico Fabio Vera.

“De hacer 40 a 50 diarios, pasamos a unos 100 en todo agosto y 3 positivos”, precisó.

Con la información de corresponsalías Eldorado, Puerto Rico, Wanda y Esperanza