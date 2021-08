La UR II de Oberá encabeza las estadísticas de abuso policial en Misiones

martes 31 de agosto de 2021 | 15:00hs.

Un menor de 15 años relató que policías del Comando Radioeléctrico de Oberá lo esposaron, golpearon y le colocaron una bolsa plástica en la cabeza. Desesperado, el chico logró romper el polietileno con los dientes, pero los uniformados le pusieron otra bolsa y continuaron con el brutal castigo.

Semanas más tarde trascendió un video, grabado por un vecino de Villa Gunther, donde se observa a efectivos del mismo Comando torturando a un detenido en dicha sede. Horas más tarde, dos hermanas -una de ellas menor- denunciaron que fueron golpeadas por policías por el solo hecho de filmar un procedimiento en la vía pública.

Son algunas de las denuncias por exceso policial que se registraron en los últimos meses en Oberá, constituida en la jurisdicción con mayor índice de abuso policial en Misiones.

Dicha afirmación se desprende de un informe difundido ayer por la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura (CPPT) a través de su página oficial de Facebook.

Según se detalla, la Unidad Regional II de Oberá acumula casi la mitad de las denuncias por brutalidad policial registradas en la provincia en lo que va del 2021, ya que de un total de 40 casos registrados, 19 (47%) ocurrieron en jurisdicción de Oberá.

Un ranking que grafica lo que viene publicando El Territorio en los últimos meses.

Incluso, entre las dos jurisdicciones de Posadas (UR I y UR X) contabilizan un total de 9 denuncias, menos de la mitad de las registradas en contra de la UR II de Oberá.

En tanto, la UR VIII de San Vicente fue objeto de 4 denuncias; mientras que la UR V de Puerto Iguazú y la UR VII de Apóstoles suman 2 cada una.

Las UR III de Eldorado, UR IV de Puerto Rico, UR VI de Leandro N. Alem y la UR IX de Jardín América poseen una denuncia por abuso policial cada una.

La incidencia del Comando

En los últimos meses se registraron varias denuncias por presuntas torturas en perjuicio de personas detenidas en el Comando Radioeléctrico Centro de la UR II de Oberá. Incluso, a mediados de abril trascendió una prueba tan contundente como estremecedora.

Se trata de un video donde se observa a por lo menos dos uniformados que golpean a una persona, presumiblemente un hombre, según la descripción de la mujer que grabó la secuencia.

"Mirá cómo le patean", dice la joven, tras lo cual grita pidiendo que cesen con la agresión, mientras de fondo se oyen los gritos de auxilio del damnificado.

El video dura 29 segundos y se observa la parte posterior del edificio del Comando Radioeléctrico, ubicado en la intersección de las calles Günther y Marambio, justo frente al barrio Yerbal Viejo de Oberá.

Se trata de la misma dependencia identificada por otras víctimas como un centro de torturas de la Policía donde persistirían prácticas aberrantes.

Casi en paralelo, dos hermanas denunciaron que fueron agredidas por uniformados del mismo Comando por el solo hecho de filmar un procedimiento en la vía pública.

"A mis hijas ya les hicieron daño. Las golpearon, esposaron, les robaron los teléfonos y hasta el DNI de la menor, cosas que todavía no recuperamos, sólo por filmar en la vereda. La Policía ya lastimó a mi familia y de eso no hay retorno. Pero no quiero que vuelvan a lastimar a otra gente porque es horrible lo que nos hicieron", reflexionó Patricia Almoa, madre de las jovencitas.

El hecho fue denunciado ante la Fiscalía de Instrucción Dos y también intervino la CPPT.

CPPT sumó perito médico

Hugo Mitoire, médico perito auxiliar de justicia del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y de la Justicia Federal, se sumó al equipo interdisciplinario de la CPPT con el objetivo de brindar asistencia técnica en actos de torturas y malos tratos en comisarías y cárceles de Misiones.

Mitoire (a la izquierda), parte del equipo interdisciplinario de la CPPT.

La semana pasada, el reconocido médico que reside en Oberá se reunió con el presidente de la CPPT, Eduardo Magno Scherer, y el comisionado Fabián Mantau, ocasión en la que analizaron el contexto y acordaron las acciones a seguir.

"Me honra poder prestar mi colaboración a la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura de Misiones, y ser un miembro más de ese importante y fundamental organismo de Control y Monitoreo de la Fuerza Pública. Quiero destacar la total predisposición y compromiso de los integrantes de esta Comisión, y espero estar a la altura de las circunstancias en la labor que llevaré adelante", subrayó Mitoire.

Grave denuncia contra efectivos del Comando y médica policial de Oberá

La CPPT identificó y asistió a víctimas de apremios policiales en Oberá

Contradicciones en policías acusados de torturar a un adolescente en Oberá