Muerte de Watts: famosos despiden en redes sociales al baterista de la mítica banda británica

martes 24 de agosto de 2021 | 14:24hs.

El impacto que generó la muerte de Charlie Watts se traduce por estas horas en cientos de miles de mensajes en redes sociales, tanto que en cuestión de minutos se convirtió en tendencia mundial.

Personalidades del mundo, artistas famosos ligados al espectáculo y a las grandes bandas de rock lo despidieron con profundo amor y respeto.

Uno de ellos fue el ex baterista de The Beatles, Ringo Starr, quien lamentó la muerte de su colega. "Dios bendice a Charlie Watts te vamos a extrañar hombre paz y amor a la familia Ringo", publicó en su cuenta en Twitter.

El ex Beatle, Paul Mc Cartney publicó en su cuenta de Instagram un video en el que se manifestó "triste por la muerte de Charlie" y lo calificó como "una persona adorable, un pilar" de la mítica banda británica.

Ver esta publicación en Instagram

The Who, la banda británica de rock considerada un ícono de la música del siglo XX, conformada en 1962, eligió homenajear al baterista posteando una foto suya en el perfil oficial.

En la misma red social, Elton John compartió una antigua fotografía junto al baterista de The Rolling Stones, donde se ve a ambos muy jóvenes. "Un día muy triste. Charlie Watts fue el baterista definitivo. El más elegante de los hombres y una compañía tan brillante. Mi más sentido pésame a Shirley, Seraphina y Charlotte. Y, por supuesto, The Rolling Stones", lamentó en la leyenda.

A very sad day. Charlie Watts was the ultimate drummer. The most stylish of men, and such brilliant company. My deepest condolences to Shirley, Seraphina and Charlotte. And of course, The Rolling Stones.



@therollingstones #CharlieWatts #RIP pic.twitter.com/9rjSSgioZL — Elton John (@eltonofficial) August 24, 2021

"Charlie Watts. El ritmo de The Stones. No hay palabras, cada melodía ha hablado por sí misma. 2/6/41 - 8/24/21", escribió Lenny Kravitz en Twitter.

#CHARLIEWATTS. The beat of The Stones. There are no words, every groove has spoken for itself.

6/2/41 - 8/24/21 pic.twitter.com/Lw2USKaxYH — Lenny Kravitz (@LennyKravitz) August 24, 2021

Liam Gallagher, exvocalista de Oasis, dedicó un breve mensaje por el fallecimiento de Charlie Watts. "DESCANSA EN PAZ, CHARLIE WATTS", indicó en su perfil.

RIP CHARLIE WATTS — Liam Gallagher (@liamgallagher) August 24, 2021

Reflejan los medios internacionales que a principios de los años sesenta, Watts ya era un músico conocido en Londres. Tocaba en varias bandas, entre ellas la más importante era Blues Incorporated, que integraban varios músicos que luego harían una gran carrera: su líder Alexis Korner y Jack Bruce (Ginger Baker, también integrante de Cream como Baker, reemplazó a Watts tras su partida).

Al mismo tiempo se ganaba la vida como diseñador gráfico. Keith Richards y Mick Jagger lo querían en su banda: "Pensábamos que había sido tocado por la gracia de Dios", dijo Keith alguna vez. Sabían que era el mejor baterista del ambiente.

Cuando se acercaron a él, Watts les hizo una pregunta prosaica: "¿Vamos a ganar plata? Porque yo necesito cobrar. Vivo de esto". Él necesitaba al menos que le aseguraran dos shows semanales.

Pero cuando empezaron a tocar juntos hubo algo que al principio no funcionó del todo bien. Las partes no conseguían congeniar. Mick y Keith buscaban más energía, pero con el correr de los años Charlie se fue convirtiendo en el corazón de la banda.

A lo largo de casi 60 años se convirtió en el nervio motor que mantuvo a la banda a tempo, aunó posiciones cuando los dos líderes se odiaron y aportó una musicalidad inédita a las canciones de la banda de rock más grande de todos los tiempos.

Watts siempre fue el Stone más reservado, el que menos habló con la prensa y -también- uno de los jefes dentro de las giras y los estudios.

Reservado sobre su vida personal, estaba casado desde 1964, pasó por sus momentos de oscuridad -como todos los miembros de la banda- a mediados de los 80, por su adicción a la heroína y al alcohol. "Pasé por una crisis de la mediana edad", dijo después.

Vivió el último tiempo en una granja en las afueras de Londres, junto a su esposa, donde despuntó el vicio de criar caballos árabes, una de las razones por las que no le gustaba salir demasiado de gira y estar mucho tiempo alejado de su casa.