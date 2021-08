Covid: fuerte disminución de casos activos en Corrientes

lunes 23 de agosto de 2021 | 6:04hs.

Corrientes tiene menos de 2.000 casos activos y hace tan sólo cuatro semanas rondaba los 4.000. Se controló la circulación comunitaria de la variante de Manaos y en esa línea preventiva avanza la vacunación casa por casa para prevenir las consecuencias de la inminente llegada de la variante Delta.



El sábado, el reporte oficial de la provincia vecina informó que de 1.941 personas transitando la enfermedad del coronavirus. Una cifra similar no se registraba desde mediados de abril.



A inicios de mayo, los contagios empezaron a subir sin control. La confirmación de la circulación comunitaria de la variante Manaos no tardó en llegar.



Tres meses después, la pandemia está controlada y en solo cuatro semanas la provincia pasó de 4.000 casos activos a tener menos de 2.000.



En este período, el hospital de campaña registró un pico de internados que superó los 400 a principios de junio, y ahora finalmente registra menos de 200 internados.



Sin embargo, todavía no se registra disminución en la cifra de internados en terapia intensiva a causa de este virus. Se mantienen en un promedio de entre 50 y 60 personas ingresadas a los hospitales.



Por otro lado, el sábado hubo cinco muertes, una de ellas de un joven de 26 años, a causa del coronavirus. Era un paciente inmunocomprometido y con pancreatitis.



La vacunación se convirtió en el arma más contundente en esta crisis causada por el Sars-Cov-2. Cada provincia implementa sus propias estrategias para captar a mayor población.



En ese sentido, así como provincia de Buenos Aires, Corrientes realiza operativos casa por casa.



El Ministerio de Salud continúa completando esquemas de vacunación anticovid en barrios de la capital para las personas de 50 años en adelante que recibieron la primera dosis de Sputnik V y que no concurrieron al turno para la segunda dosis.



La Dirección de Inmunizaciones anunció el cronograma de recorrido para la próxima semana. De esta manera, de 8 a 12 y de 14 a 18, el lunes 23 el trabajo se llevará a cabo en los barrios Sur y Cichero.



Continuará el martes 24, en el Arazaty y Primera Junta; mientras que el miércoles 25 será en el Santa María y Madariaga; el jueves 26, en los barrios Ciudad Estepa y Nuestra Señora de Guadalupe; y el viernes 27, en el barrio Virgen de los Dolores, Astilleros y Popular.

Situación en Santo Tomé

La Comisión de Emergencias de Santo Tomé informó que hubo tres casos nuevos de Covid-19 ayer y siete altas médicas. El total de activos en la localidad correntina es de 35. Hay 2.409 pacientes recuperados, 35 fallecidos por la enfermedad, y 2.480 acumulados desde el inicio de la pandemia.



El número de aislados es de 175, aproximadamente, a razón de cinco personas por cada caso activo. Los hisopados se realizan diariamente en el Hospital San Juan Bautista, de lunes a viernes de 7 a 22 y los sábados de 9 a 12 y de 16 a 18.



Por otro lado, la Comisión de Emergencia anunció que se aplicarán primeras dosis de vacuna anticovid para mayores de 18, hoy de 9 a 15 en el complejo Romeo Maciel de esta ciudad. Para ello, se otorgaron números los días jueves y viernes en el Hospital San Juan Bautista. Mañana, las vacunaciones se realizarán con número y por orden de llegada.



Esta localidad estuvo en fase 3 desde el 19 de mayo hasta el 20 de agosto inclusive, que regresó a fase 5. La línea telefónica para el seguimiento de pacientes con coronavirus y para cualquier tipo de emergencias relacionadas con la enfermedad es 3756459750.