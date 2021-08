Pozo Azul: madre y sus seis hijos, se quedaron con lo puesto al quemarse su vivienda

viernes 20 de agosto de 2021 | 9:16hs.

Una familia del paraje Mondori, Pozo Azul perdió todo luego de que un incendio calcinó su vivienda. Se trata de una mujer de 34 años y seis hijos, todos menores de edad, quienes pasaron la noche en casa de familiares y necesitan ayuda para reconstruir la vivienda. Además otro incendió dejó por tierra un galpón de tabaco.

Los incendios generan enorme preocupación en la zona, siendo de suma importancia que la población extreme los cuidados y evite prender fuego, porque con las condiciones secas, ventosas y calurosas del tiempo, cualquier chispa puede convertirse en un siniestro incontrolable.

En este caso, una familia que vive en el paraje Mondori, solicita asistencia luego de que las llamas consumieron su vivienda. El hecho ocurrió momento en que la propietaria se encontraba en un operativo de Anses, por lo que desconoce el origen del fuego "Yo estaba rellenando unos papeles en un operativo de anses y cuando volvía me avisaron de la terrible noticia, nos quedamos sin nada, no sé cómo ocurrió el incendio pero se quemó todo, no tengo recursos para hacer otra casa, apelo a la solidaridad" señaló a El Territorio, Susana Madal, propietaria.

La familia necesita materiales para edificar una casa, ropas, calzados, muebles y mercadería. Los menores se quedaron con la ropa que vestían, tratándose de una niña de 11 años y los niños de 10, 8, 5, 3 y un bebe de 3 meses. Para ayudar pueden comunicarse al teléfono 3751-574361.

En la misma jornada y en el mismo paraje, otro siniestro quemó un galpón de tabaco que medía 52 metros de largo por 12 de ancho, propiedad de Waldemar Müller, en ese caso el fuego se propagó desde un rosado de un vecino, representando una pérdida económica importante para la familia.