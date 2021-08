El festejo en Olivos tendrá su debate político en el Congreso

domingo 15 de agosto de 2021 | 6:04hs.

El alboroto que generó la publicación de una foto que muestra al presidente de la Nación Alberto Fernández en el marco de un festejo de cumpleaños en la residencia de Olivos, derivó en una serie de pedidos de juicio político por parte de legisladores de la oposición que se estima se seguirán presentando a lo largo de la semana que se inicia ante el Congreso de la Nación.



El reconocimiento del error y el pedido de perdón manifestado el viernes a la tarde por el jefe del Estado Argentino en un acto en la ciudad de Olavarría, no alcanzó para frenar la bravura política de la oposición, que a pesar de no contar con los números necesarios, seguirá insistiendo con distintos proyectos de pedido de juicio político contra el presidente de la Nación. Entre los primeros pedidos en ese sentido se encuentra el elevado por los diputados Luis Petri y Waldo Wolff donde se acusa a Fernández de “mal desempeño y eventual comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en el ejercicio de sus funciones”.



Otro pedido en esa misma dirección lleva la firma de los diputados Cristian Ritondo y Mario Negri, jefes de las bancadas del PRO y del radicalismo respectivamente. En sus fundamentos se señala que “en julio del año pasado la libre circulación interprovincial estaba prohibida, con varados dentro y fuera del país, los alumnos tenían sus escuelas cerradas, los ancianos no podían ser visitados, los niños no podían salir a la calle, estaban prohibidas las reuniones familiares y sociales, los negocios estaban cerrados, no se podían hacer los funerales. Pero unas fotos tomadas en la residencia de Olivos dan cuenta que existía una realidad paralela, donde las normas no se aplicaban”. Consultado sobre las pocas chances que tienen de prosperar estas iniciativas debido a que el oficialismo tiene la mayoría parlamentaria para rechazarlas, el diputado Luis Petri dijo que “por más que estemos en inferioridad de condiciones, no podemos mirar para el costado, ante la gravedad de los hechos. No podemos dejar el precedente de un Congreso de la Nación en silencio, apañando y encubriendo”. Los proyectos de juicio político que se presentaron y los que se seguirán presentando en esta semana surgieron luego que se hiciera viral la fotografía del cumpleaños de Fabiola Yañez festejado el 14 de julio del año pasado cuando regía la prohibición de este tipo de reuniones sociales y acusan al presidente de violar las normas de cuarentena que él mismo impulsó a través de decretos.



Aunque es poco probable que prospere alguna de estas iniciativas, porque la oposición parlamentaria no tiene el número necesario para impulsarlas, sin dudas las denuncias generarán mucho ruido electoral en la previa de las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (Paso) que se celebrarán el próximo 12 de septiembre.



La diputada misionera Cristina Britez es una de las integrantes de la comisión de juicio político que es el primer ámbito en el que se deben analizar estos pedidos de investigación. La comisión está presidida por la diputada del Frente de Todos Josefina González y nunca se reunió desde que empezó la pandemia en marzo del año pasado. Dicha comisión está conformada por 30 legisladores de los cuales 15 son del Frente de Todos, 1 de Consenso Federal y el resto de Juntos por el Cambio.

La oposición presionará

Se estima que durante esta semana la oposición seguirá presentando distintos pedidos al Congreso de la Nación no sólo en el sentido de un juicio político al presidente Fernández sino también con la intención de crear una comisión investigadora de las actividades que se realizaron en la quinta presidencial de Olivos desde marzo del año pasado. "Vamos a presentar el juicio político y vamos a pedir la conformación de una comisión investigadora, esto va a estar acompañado por todos los espacios políticos que integran el interbloque de Juntos por el Cambio” anticipó la ex gobernadora y candidata a diputada nacional, María Eugenia Vidal.

