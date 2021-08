Fernández instó a encender la máquina del turismo para reactivar la economía

domingo 15 de agosto de 2021 | 6:06hs.

“Tenemos tanto para ofertar y hacer, lo que necesitamos es encender la máquina de volver a confiar en el turismo”, fueron las palabras del presidente Alberto Fernández, durante el acto que se llevó a cabo ayer en Puerto Iguazú.



El mandatario nacional arribó en horas del mediodía para encabezar el relanzamiento del programa Previaje 2, destinado a fomentar el turismo nacional. Llegó acompañado por la primera dama Fabiola Yáñez, el ministro de Turismo Matías Lammens, de Ambiente, Juan Cabandié y la secretaria de promoción turística, Yanina Martínez, entre otros funcionarios.



El escenario natural de las Cataratas del Iguazú fue propicio además para recordar el arduo trabajo que realiza Misiones en pos de cuidar el ambiente y los recursos naturales, tarea que fue valorada por Fernández, quien coincidió en la necesidad de recompensar ese compromiso de la provincia de forma económica (Más información en página 4).



Y fue en ese marco también que el gobernador Oscar Herrera Ahuad aprovechó para ratificar algunos de los pedidos que la Tierra Colorada viene efectuando a Nación, como la posibilidad de abrir el puente internacional Tancredo Neves, la rebaja en las tasas aeroportuarias e incluso recordando las conocidas asimetrías de fronteras existentes. Fue por ello que el Presidente lo describió como “uno de los gobernadores más demandantes”, ponderando así la responsabilidad de Herrera Ahuad para con los misioneros.



El turismo como motor

El Previaje 2 es la segunda edición de un programa que prevé reintegros del 50 por ciento de los gastos que se realicen en el área turística, como hoteles y pasajes. El período para hacer las compras anticipadas se inicia este mes y se extenderá hasta diciembre de 2021.



Al respecto, el presidente Fernández remarcó que se busca con él los mecanismos para ayudar y promover el turismo. “Queremos que esa puerta de salida que está tan cerca, nos permita disfrutar el verano como corresponde y tengo el anhelo de que Iguazú esté repleto de turistas nacionales y extranjeros que disfruten de Misiones, como también de los Andes mendocinos, los lagos de Neuquén y Río Negro, mi Buenos Aires querido y disfruten de todo lo que se puede disfrutar de la Argentina”, dijo.



Al tiempo que señaló: “Cuando el secretario de turismo me lo planteó dudé mucho por los riesgos que significaba reabrir las dos actividades más dañadas por la pandemia, las dos más grandes víctimas: la gastronomía y hotelería, que tiene un común denominador que es el turismo”.



Por su parte, el gobernador Herrera Ahuad recordó que Puerto Iguazú fue uno de los destinos más elegidos por el Previaje 1, por lo que “hay mucha esperanza en la reactivación, en tiempos complejos en materia turismo”. Y apuntó a los otros atractivos turísticos, como saltos y cascadas, que se vieron potenciados con el turismo doméstico.



“Para nosotros es un día especial porque el previaje genera grandes expectativas, en volver a reactivar una zona de la provincia que quizás fue la más afectada en tiempos de pandemia como el caso de Iguazú. Por eso en este Previaje 2 queremos contribuir desde la provincia con otras ideas, para que en un todo sea un mejor funcionamiento, conociendo las asimetrías que tenemos con otros países”, afirmó.



En tanto, el ministro Lammens puntualizó en que el turismo aporta 10 puntos sobre el producto bruto interno y genera más de un millón de puestos de trabajo. “El turismo será uno de los grandes motores de desarrollo económico de la Argentina en los últimos años y primero en reactivar en la pospandemia. Potenciamos no sólo el turismo interno, sino que cuando se abran las fronteras, alentaremos el turismo receptivo”, aseguró.



“Los argentinos después de pasar tal mal nos merecemos un descanso y este programa impulsa eso. Este programa impulsa la vida que nos merecemos y queremos tener después de la pandemia y el derecho a vacacionar, que hay que masificarlo. Por eso, quiero destacar el trabajo entre el sector público y privado”, dijo.



Fronteras

Herrera Ahuad no desaprovechó la ocasión para oficializar el pedido de llevar adelante una prueba piloto para abrir en forma gradual el puente internacional Tancredo Neves, que une Puerto Iguazú con Foz de Iguazú. En ese sentido, destacó la situación sanitaria de ambas márgenes y rememoró que fue el único paso internacional que quedó abierto en Argentina al iniciarse la pandemia, pudiendo sostener igualmente el estatus epidemiológico de la provincia. “Es un paso que ya tiene un protocolo establecido y eficiente. El Estado nacional ha cumplido con los centros de testeos y control en esta región. Su recurso humano inmunizado en su totalidad tanto las fuerzas federales como de Afip y Aduana. Iguazú tuvo descenso importante de casos y un equilibrio epidemiológico para animarnos a tener esta vía internacional y fortalecer este programa previaje con una política regional interesante”, detalló.



De la misma manera, respecto de la necesidad de recuperar y aumentar la conectividad aérea de la provincia y del destino Puerto Iguazú en particular, el gobernador requirió al presidente acciones que hacen a la tasa aeroportuaria. Indicó que a pesar de existir una distancia de tan sólo 15 kilómetros entre el aeropuerto de Foz de Iguazú y el de Puerto Iguazú, existe una tasa diferencial que inclina a las compañías aéreas a optar por aterrizar del lado brasileño.



El Presidente coincidió en este sentido, argumentando que “el gobernador siempre tuvo la franqueza de pensar en los misioneros y es uno de los gobernadores más demandantes que tiene la Argentina. Pero demanda para su provincia, y también para la Argentina al pedir lo del aeropuerto en Iguazú y que esa competencia con Foz no sea tan injusta”.



Finalmente, Fernández afirmó que “el tiempo pleno de la pandemia está terminando”, gracias a los procesos de vacunación. “Con la vacunación viene la inmunidad y con ello recuperar la habitualidad de nuestras vidas. Es por lo pronto volver a vernos cara a cara, reencontrarnos con nuestros afectos, tocar la guitarra con los amigos, todas las cosas que nos hemos privado”, atestó.



Y concluyó: “Sé que la pasaron mal y voy a estar para los que cerraron y van a volver abrir. Esta no es la vida que soñamos, hay una vida que queremos para vivir, nos caemos, nos levantamos, nos perdemos y volvemos a levantarnos y allí está la solidaridad, y ahí está la vida que queremos”.

