Proyectan una reactivación del turismo internacional

domingo 15 de agosto de 2021 | 6:04hs.

El gobierno de la provincia de Misiones y los empresarios del rubro turístico coinciden en que es esencial la apertura de la frontera para la reactivación de la economía en Puerto Iguazú teniendo en cuenta que el destino alberga una de las siete maravillas naturales del mundo, las Cataratas del Iguazú que la comparte con Foz do Iguazú, Brasil. Es por ello que insisten en que Nación analice y apruebe un protocolo de apertura gradual del centro de frontera que permitirá el ingreso de extranjeros al destino que aportarán divisas al país.



No obstante, en este tiempo es necesario atraer nuevamente al turista al destino y es por eso que desde el Ministerio de deportes y Turismo de la Nación planifican una serie de medidas económicas que beneficien a los turistas que elijan visitar argentina. Al respecto, el ministro de esa cartera, Matías Lammens, manifestó: “Una vez que definamos cuándo vamos a tener las fronteras abiertas, una vez que tengamos una fecha precisa vamos a anunciar un plan que tiene que ver con el estímulo, justamente para que visiten turistas extranjeros”, y agregó que “para nosotros, conceptualmente es una de las premisas más importantes que tenemos porque sabemos que el turismo extranjero representa un ingreso de divisas muy importante para la Argentina. Así que apenas tengamos certeza sobre el día, empezaremos a anunciar una serie de medidas que tienen como fin el estímulo económico para que esos turistas visiten nuestro país”.



Por su parte Oscar Herrera Ahuad se refirió a que el programa previaje necesita ser complementado con la vinculación de Iguazú con los países vecinos.



“Tenemos grandes expectativas con el lanzamiento del programa, sin embargo creemos que debe existir en esta etapa de la pandemia una vinculación del vecino país y es por ello que trabajamos para lograr que se implemente una prueba piloto para la apertura de la frontera y así impulsar la actividad en Iguazú”.



Repercusiones empresarias

Los empresarios de Puerto Iguazú se mostraron conformes y expectantes con los anuncios y lograron elevar pedidos al gobierno nacional y esperan que la apertura de la frontera se concrete.



“Este anuncio es súper positivo, estamos agradecidos que eligieron Iguazú para el lanzamiento del programa y poner a nuestra maravilla en pantalla para promover el destino, es muy favorecedor”, manifestó Jorge Bordin, presidente de la Cámara de Turismo.



“Creemos que a partir de este lanzamiento las consultas se incrementarán ya que los beneficios son importantes para los turistas, las expectativas es que nuevamente Iguazú se posicione como uno de los destinos más solicitados a través del programa previaje”, remarcó.



Haciendo referencia a la situación actual, Bordin destacó que se viene notando una reactivación, el movimiento turístico no se puede comparar con la misma fecha del año 2019 porque hoy ingresan al parque solamente 18 por ciento de los visitantes que se registraban; pero en el contexto de pandemia, como se desarrolla el turismo, es positivo.



“Esto es un arranque y esto tiene una mirada a corto y mediano plazo que no volverá hacia atrás, las aperturas se dieron en forma progresiva y creemos que avanzará de esa forma en beneficio de todos”, finalizó.

Sin atención a la prensa

Como ocurrió en Eldorado, al relanzarse la fabricación de nuevas líneas de calzados en Dass, se volvió a repetir ayer en Iguazú. Los encargados de la seguridad del presidente Alberto Fernández dejaron afuera a los medios acreditados de Misiones. Los ubicaron de manera improvisada en un lugar para que siguieran el mensaje del presidente mediante videoconferencia, cuando fueron acreditados para realizar cobertura en vivo.



De esta manera, no sólo no pudieron hacer preguntas, sino que tampoco pudieron seguir los detalles de la presentación, sólo registrado por prensa de Casa Rosada.

Pasos a seguir para obtener el previaje

Ingresar al sitio oficial del Previaje y registrarse con su cuenta Mi Argentina.



Verificar la inscripción del prestador turístico en el programa.



Crear su viaje: cargar los datos de origen y destino, fecha de salida y regreso, entre otros datos.



Cargar los comprobantes una vez contratados los servicios. Se aceptan facturas y/o recibos B y C, así como también boletos de transporte.



Se recibirá el crédito a favor a través de una tarjeta precargada o a través de la billetera virtual del Banco Nación (BNA+).



Uso del crédito: el beneficiado lo podrá utilizar en más servicios para su viaje o en futuras compras de toda la cadena turística hasta el 31 de diciembre del 2022.

Fernández instó a encender la máquina del turismo para reactivar la economía Ratifican valor económico del compromiso con el ambiente El festejo en Olivos tendrá su debate político en el Congreso