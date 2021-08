Ratifican valor económico del compromiso con el ambiente

domingo 15 de agosto de 2021 | 6:04hs.

Durante la visita presidencial de ayer en Iguazú, se tocó uno de los temas que más preocupa a Misiones: la situación ambiental.



En este sentido, el gobernador Oscar Herrera Ahuad apuntó que Misiones es una provincia comprometida con el cuidado ambiental en un arduo trabajo llevado adelante desde las entidades correspondientes.



“Reconocemos las gestiones para que sea reconocido el cuidado del medio ambiente en materia monetaria. Nos cuesta muchísimo a los misioneros y argentinos limpiar el aire, los ríos, y a veces no tiene el valor monetario que tiene el cultivo transgénico por ejemplo. Entonces, acompañamos esta línea de trabajo y estamos a disposición para lo que sea necesario”, expresó el gobernador.



Mientras que el presidente Alberto Fernández coincidió y aseguró que en Misiones están los pulmones del mundo, destacando y dando un contundente respaldo a la labor del mandatario misionero en la búsqueda de monetizar el gran esfuerzo que hacen los misioneros para mantener limpio el medioambiente.



“Eso tiene un costo, porque el precio de cuidar la selva es en beneficio de todos”, dijo.



“Días atrás estuve con el responsable del Consejo de Seguridad americano y hablamos del tema ambiental de la Amazonia y yo le contaba que tengo un gobernador que vivía pendiente de que los bosques y selvas sean cuidadas y protegidas porque son el reservorio de la mejor calidad de vida del mundo. Acá están los pulmones del mundo y me pregunto cuanto de la forestación de la Amazonia habrá incidido para que hoy el río Paraná tenga la bajante que tuvo, porque han cambiado el régimen de lluvia como consecuencia de esa deforestación”, agregó Fernández.



En ese marco, se refirió a la peligrosidad de incendios y pidió a los misioneros que cuiden la naturaleza y traten de no promover el fuego. “Sé que el gobernador es muy severo contra quienes lo hacen y cuenta con todo mi apoyo porque quien prende fuego está degradando el ambiente de todos”, atestó.



Y señaló: “Si supieran cuánto incluye en la calidad de vida de quienes viven a orillas del Paraná, todos los argentinos tomarían conciencia de lo que significa esta bajante. Es para que nos demos cuenta de cuánta afecta, termina afectando hasta la central atómica de Atucha”.



Asimismo, ratificó lo dicho por Herrera Ahuad, al indicar que “en algunos lugares del mundo prefieren sembrar soja y avanzar con la deforestación y en otros, cuidar el oxígeno, con los bosques y selvas nativas. Y eso tiene que tener un precio, porque es en beneficio de todos nosotros y la sociedad tiene que hacerse cargo del cuidado económicamente; porque eso lo cuida Misiones, no lo cuida toda la Argentina”. “Argentina debe reconocerle a Misiones el cuidado de los pulmones por lo que nosotros respiramos un mejor aire”, concluyó el presidente de la Nación.

