“Me voy feliz de haber hecho todo para que el deporte crezca”

jueves 12 de agosto de 2021 | 6:01hs.

Se lo ve tranquilo, como quien toma una decisión seguro de que no había otro camino. El apostoleño Rubén Zacharski (62 años) es sinónimo de motociclismo en la provincia de Misiones y después de 26 años de organizar los campeonatos de Enduro, primero, y de Motocross, después, resolvió decir adiós y dar por terminada su etapa como dirigente deportivo.

Desde 1995 hasta el 2010 organizó el Enduro, luego pasó a ser Enduro Cross y desde el 2015 organizó y fiscalizó el Motocross del Nordeste Argentino, que reunía en cada fecha a más de 100 pilotos de toda la provincia, Corrientes, Chaco, Santa Fe y hasta de Buenos Aires.

Con Zacha Producciones, su grupo de trabajo, organizó competencias en 56 localidades de Misiones, además en Colonia Liebig, Virasoro, Garruchos e Ituzaingó en Corrientes. También organizó fechas del Campeonato Argentino de Enduro que transitó los caminos de Arroyo del Medio, Gobernador López y L. N. Alem.

La pandemia y la indefinición de los últimos meses para el regreso de las competencias, hizo que la cabeza del grupo decida terminar una etapa y su equipo lo respaldó en la decisión.

“Veníamos hablando con mi señora y cuando resolvimos comunicar a mis hijos y a la gente que trabajaba con nosotros que no seguíamos nos encontramos con la misma respuesta de ellos, que ya estaban cansados y que querían dejar. Todos me dieron el apoyo a la decisión”, comenzó contando Zacharski, como sacándose una mochila que venía acarreando de los últimos meses.

“Fueron varios factores que me llevaron a tomar la decisión. Primero parecía que volvíamos cuando se habilitaron los entrenamientos y después se fue enfriando y estirando y ya hace casi dos años que no hay actividad oficial y todos los circuitos que nosotros utilizábamos están abandonados y va a costar mucho recuperarlos y hoy los municipios están muy complicados. Siempre apunté a hacer las cosas de la mejor manera y hoy no están dadas las condiciones para volver, va a ser muy complicado para los que arranquen”, resaltó desde su experiencia.

“Además creo que cumplimos un ciclo y hay que saber cuando retirarse”, indicó.

Zacha fue uno de los pioneros en organizar campeonatos de Enduro y el primero fue en 1995. Cada vez que empezó un campeonato, lo terminó, salvo el último, que empezó el 10 de marzo del 2020 en Azara y se tuvo que cancelar por la pandemia.

“Mi eterno agradecimiento a los pilotos que pasaron durante estos 26 años, que sin ellos no hubiera podido realizar los campeonatos en forma ininterrumpida. Pude tener errores porque el que hace siempre se equivoca. Me voy tranquilo que hice todo para que el deporte que yo organicé solo, crezca, tenga un semillero para futuros pilotos y eso se logró porque hoy estaban corriendo los hijos de los pilotos que comenzaron conmigo”, resaltó.

Entre el 2008 y 2009, Zacha fue presidente del Club Argentino de Enduro y encabezó la delegación misionera en tres fechas del Mundial, que tuvo al piloto de Leandro N. Alem Néstor Sartori corriendo en Talca, Chile (2012) y en San Juan (2012 y 2013).

De los campeonatos organizados por Zacha salieron los campeones y subcampeones Argentinos de Enduro: Néstor Sartori, Adrián Sansaloni, Rafael Nakatsuka y Orlando Bien.

“Agradezco infinitamente a todos los intendentes de la provincia que apoyaron la actividad y en particular a los dueños de los predios donde se realizaron las competencias”, contó emocionado el apostoleño.

También agradeció “a las personas que han trabajado conmigo y colaborado en las distintas competencias”. “Demás está decir el agradecimiento a mi familia, que siempre estuvo presente y trabajando a la par en todas las competencias y en especial a la familia De Lima que siempre colaboró con las cintas que me las dieron sin cargo durante 26 años”.

“Me voy feliz de haber cosechado muchísimos amigos, de haber conocido mi provincia como nadie y con la frente en alto de haber dejado todo por esta actividad con objetividad, respeto y transparencia en todo lo que hice”, finalizó entre lágrimas.