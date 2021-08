Alertan sobre estafas mediante robo de cuentas de WhatsApp

sábado 07 de agosto de 2021 | 6:04hs.

Desde que comenzó la pandemia vienen creciendo los ciberdelitos. Se trata de delincuentes que se valen del contexto actual para llevar adelante sus estafas. Una de las más comunes en este último tiempo es la suplantación de identidad que se da a partir del robo de cuentas de WhatsApp.



La “estafa de los seis dígitos” consiste en un fraude en el que los piratas informáticos envían a los usuarios un mensaje con un link haciéndose pasar, por ejemplo, por agentes que asignan turnos para la vacunación contra el Covid-19 y piden que le reenvíen el código de ese link. Con dicho código, los delincuentes se apoderan de la cuenta de WhatsApp del usuario y comienzan a escribir ese mismo mensaje a los contactos de ese usuario.



Una de las víctimas fue Marcelo (prefirió resguardar su apellido), que recibió hace diez días una llamada por WhatsApp en la que le indicaban que ya estaba definido su turno para la segunda dosis de vacunación contra el Covid-19. “Se hizo pasar por integrante del Ministerio de Salud, y como estoy a la espera de la Sputnik V no me pareció extraño. Les contesté contento y quedaron en enviarme un enlace para la confirmación del día y hora que debía asistir al vacunatorio”, comenzó relatando a El Territorio.



“Al recibir su llamada y mensaje no me extrañó que la característica fuera de Buenos Aires, ya que en ese momento en las noticias hablaban de la llegada de un nuevo cargamento. En el mismo mensaje me indicaban que debía reenviarles un código que aparecía al darle click al enlace”, agregó.



Marcelo, desprevenido y emocionado con la vacunación, no indagó sobre la situación y concretó el pedido de los estafadores. Ese código que envió el usuario sin darse cuenta es el de verificación de WhatsApp para activar su cuenta en otros dispositivos.



“Comenzaron a solicitarle dinero a todos mis contactos. Justo coincidió en que estoy arrancando un nuevo emprendimiento y los más allegados sabían que me encontraba en la búsqueda de fondos. De hecho mi primo les depositó vía Mercado Pago 20 mil pesos. Otros por suerte me llamaron para llevarme el efectivo. Es ahí donde me di cuenta de la estafa”.



“Luego de hacer la denuncia me enteré de otros casos en los que la excusa era un fondo contra el Covid o la venta de dólares”, finalizó.



Por su parte, Mariela también recibió un mensaje de una persona diciéndole que tenía 300 dólares para vender de manera urgente para pagar una deuda. “No dudé en ayudar a mi amigo. Me dijo que le pague por un link electrónico y que él luego me traería los billetes. Así lo hice. Al no llegar al horario pactado para la entrega lo llamo y ahí me entero que le habían robado la identidad en el WhatsApp”, se lamentó.



No enviar código

“En principio hay que transmitirle a la ciudadanía un mecanismo de prevención y alerta porque están utilizando herramientas comunes al tiempo en el que vivimos, por ejemplo, los códigos para obtener turnos para la vacuna, se comunican para asignarlo y le piden que reenvíen los seis dígitos que se recibió para enviar el comprobante del turno y uno al querer vacunarse le envía esa información y automáticamente pierde el acceso a su cuenta de WhatsApp”, sostuvo Sandra Ozuna, al frente de la Dirección de Cibercrimen de la Policía de Misiones, en diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7.



“Ese es uno, después también se hacen pasar por alguien simulando una compra-venta de algún producto. Lo principal que debe saber el vecino es que nunca se debe compartir esos seis dígitos que se recibe”, destacó la comisario.



A su vez, comentó que el perder el acceso trae aparejado que el delincuente pueda acceder a los contactos y pedir dinero por alguna emergencia y la excusa que ponen es “que no puede sacar plata del cajero porque tuvo un problema con el auto en la ruta, se descompuso un familiar, entonces el familiar en la desesperación de poder ayudar transfiere sumas exorbitantes de dinero”.



En ese sentido, ante la situación de recibir este tipo de mensajes de ayuda, la profesional recomendó realizar una llamada a la persona que supuestamente solicita el dinero “porque estos delincuentes se manejan sólo con mensajes de texto de WhatsApp y no audio. Para darse cuenta si es real o no la necesidad del dinero, lo mejor es hacer una llamada convencional a la persona que lo solicita”, apuntó.



Ozuna destacó además que es de sumo esfuerzo recuperar la cuenta de WhatsApp una vez perdida, ya que “toma horas y hasta días para validar la cuenta, son varios pasos, pero lo más grave es que genera un trastorno para la persona que es víctima de esto. Esto se va generando de acuerdo al contexto que se vive día a día, como compra y venta de monedas extranjeras, turnos de vacunación como mecanismos de estafa”.