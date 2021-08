Reconstrucción del crimen y pedido de justicia por Reinaldo

viernes 06 de agosto de 2021 | 6:08hs.

En un perímetro de un kilómetro, que fue blindado por policías y gendarmes, se realizó ayer en el paraje San Ignacio de El Soberbio la reconstrucción del asesinato del productor Reinaldo Andrade, por el cual están imputados el oficial de la Policía de Misiones, Esteban Matías Lohn y el cabo primero Fabio Boges -con prestación de servicios en el Comando Radioeléctrico de esa localidad- por los delitos de homicidio calificado por ser integrante de una fuerza de seguridad, agravado por el uso de arma de fuego, el primero en calidad autor y el segundo como partícipe necesario.

La pericia realizada por peritos de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) llegados desde Buenos Aires, y considerada clave para echar luz sobre algunos grises de la secuencia de muerte, concentró en el punto exacto del crimen -un camino terrado que conecta con la ruta costera 2- a los abogados defensores de los acusados; Gabriel Miranda, Hugo Zapana y Martín Tilli; al representante de la querella, Daniel Braunstein; al fiscal de instrucción de San Vicente, Rodolfo Cáceres y al juez a cargo de la instrucción de la causa, Gerardo Casco.

Los disparos

Tanto Lohn como Boges llegaron bajo custodia del equipo táctico del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) desde Puerto Rico, donde están privados de la libertad y debieron responder una y otra vez las preguntas y repreguntas hechas por juez, fiscal y abogados, para dar cuenta de sus acciones antes, durante y posterior al asesinato.

Sus testimonios no fueron coincidentes en relación a la distancia y dirección del disparo, aunque afirmaron que fue para persuadir hacia la luneta porque estaban siendo amenazados por la víctima que -según ellos- sacó el brazo derecho y apuntó hacia atrás. La autopsia concluyó que la bala ingresó detrás de la oreja derecha y que el disparo pudo haber sido a corta distancia.

Sobre la colisión al auto particular de los uniformados (estaban de civil), ambos mantuvieron su versión de que la víctima le cerró el paso cuando perseguían a un auto negro sospechado de contrabando, distinto a lo declarado por el testigo que iba en el auto de Andrade y ratificó que se habían detenido a orinar cuando escucharon disparos, ingresaron al auto y al momento de continuar la marcha los policías irrumpieron sin identificación, concretando el asesinato.

Los otros presentes

Igual que Lohn y Boges, decenas de preguntas debieron responder diez testigos, entre los que estuvo el amigo de la víctima, Fabián Sievers (Polaco), quien esa tarde iba en el asiento del acompañante y fue una de las declaraciones más relevantes de la reconstrucción.

También fue citado el jefe del Comando Radioeléctrico, Luis Donatti, de quien la familia del hombre asesinado sospecha que pudo haber plantado las armas en razón de que luego del crimen habría entrado y salido de la escena de civil, para un tiempo después volver a ingresar con uniforme. Entre los otros estaba un ambulanciero, un motociclista que casualmente pasaba por el lugar y se topó con la escena y los habitantes de una propiedad que el Gol Trend de la víctima invadió luego de quedar acelerado con el cuerpo de Andrade caído sobre el volante y pedales.

Las conclusiones finales serán enviadas al magistrado interviniente en algunas semanas, y recién entonces la causa podrá ser elevada a juicio si es que alguna de las partes no hace un nuevo requerimiento.



“Mi hijo ni nadie merece esto”

El papá de Reinaldo, Dilceo Andrade, se sumó a la charla con El Territorio y recordó que fue uno de los primeros en llegar “pero no querían que me quede, me corrieron, les dije soy el padre, ustedes mataron a mi hijo y si quieren que me vaya me van a tener que matar a mi también. Me quedé recostado en un árbol, sin poder creer. Ver a mi hijo con un balazo policial en la cabeza, agonizando y a los policías hablando por lo bajo, murmurando, me generó mucha bronca. Ni mi hijo ni nadie merece lo que le hicieron”.

El hombre contó que vive a pocos metros de la casa en la que vivía Reinaldo junto a la esposa y dos hijos, sobre la ruta provincial 13 y que eran “muy unidos” por lo que “lo extraño mucho todos los días”.

“Espero que esta reconstrucción ayude a poner luz sobre lo que ocurrió. Ellos dicen que mi hijo es contrabandista, no es así, pero está claro que lo asesinaron y deben pagar por eso”, manifestó y esa línea aseguró que “vamos a hacer lo imposible para que se sepa la verdad, para que se esclarezca por qué lo asesinaron y se haga justicia”.

Desde un mirador de la ruta costera Dilceo siguió la reconstrucción del hecho a través de un claro entre los árboles en función de que no fue citado y por ende, no pudo acceder.

