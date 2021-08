Crece el e-commerce en la región y apuntan a generar más empleo

miércoles 04 de agosto de 2021 | 7:38hs.

El comercio electrónico sin lugar a dudas tuvo un gran crecimiento en los dos últimos años, motivado en gran parte por la pandemia de Covid-19 y la imposibilidad de realizar compras de manera presencial en los primeros meses.

Sin embargo, lejos de ser una alternativa del momento, se convirtió en una opción muy buscada y utilizada en la actualidad. De hecho, esto se puede ver en el incremento que hubo en su uso, de un 145 por ciento interanual en la región Litoral.

Así lo informó la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (Cace), mediante el Estudio Anual de Comercio Electrónico - Región Litoral, que realiza Kantar Insights y a través del determinó que el comercio electrónico en 2020 se situó en la zona del NEA por encima del crecimiento del total del país. De esta forma, se contabilizó un movimiento el año pasado del $108.617 millones contra los $44.361 millones durante 2019.

“Esta tendencia se ve reflejada a grandes rasgos en la región de Litoral, donde los consumidores indicaron que eligen este canal por el ahorro de energía y esfuerzo que implica la compra online, seguido por el ahorro de tiempo y en tercer lugar por los descuentos y promociones”, explicaron desde Cace.

Asimismo, aseveraron que esta región registra un crecimiento de la compra ocasional (46% en 2020 contra 34% en 2019), superando el número a nivel nacional (32% en 2020). “A partir de este dato, se puede inferir que son muchos los nuevos compradores que inician el camino de compra a través del canal, y cada vez son más las categorías que se suman. Un dato interesante es que la educación ingresa en la región como un aspecto muy relevante de compra”, explicaron.

Compras en detalle

Entre las categorías que más se incorporaron a este método el año pasado fueron los de cosmética y cuidado personal, computación, alimentos y bebidas, indumentaria deportiva y no deportiva, educación, celulares, herramientas, muebles, elementos para el jardín y línea blanca.

“Esta incorporación de categorías nos permite hablar de una adopción del canal para adquirir productos de uso diario así como también artículos de compra más ocasional como es computación, celulares y teléfonos, herramientas y artículos para la construcción, entre otros”, sostuvieron.

En tanto, el estudio también analizó que el dispositivo que más usan en la región Litoral, tanto para realizar búsquedas como para efectuar la compra, es el mobile por sobre el desktop. Lo que más investigan los usuarios para las compras que quieren realizar son: información del producto, precio, disponibilidad del producto en tienda y opiniones. En cuanto a medios de pago, lideran las tarjetas de crédito.

“El medio de pago más elegido es la tarjeta de crédito (60% durante el 2020, vs 58% en 2019) y débito (36% durante el 2020, vs 25% en 2019) a través de internet. Crece de modo moderado el pago en efectivo a la hora de retirar o recibir el producto (9% en el 2020 vs 6% en 2019) y la tarjeta de débito al retirar la compra (9% en el 2020 vs 8% en 2019). Además predomina el envío a domicilio”, apuntaron.

Al respecto se refirió Daniel King, director de la Comisión Región Litoral, quien destacó que “pudimos notar un crecimiento a gran escala en la región Litoral en relación la cantidad de productos vendidos, que aumentaron un 72% en relación al 2019 y la gran cantidad de nuevos compradores que sumaron un total de 20.058.206 en 2020”.

Generación de empleo

Jonathan Baldovino, especialista en tecnología y e-commerce, indicó que dentro del mundo de comercio electrónico se abarca muchísimo, pero hay ciertas categorías que son las más buscadas. Esto ha producido muchos cambios en lo laboral y en la forma de emprender también.

Apuntó que contrario a lo que se estima, el comercio electrónico es un gran generador de mano de obra. “Podemos decir que una empresa promedio contrata de 1 a 5 personas dentro del circuito de e-commerce, lo que también abrió un mundo en lo que es la capacitación. La necesidad de recursos dentro del mundo de la venta online es amplio, incluye todo lo que es e-commerce, community managers, escritores de contenido, diseñadores, es una ventana gigantesca”, señaló en el programa Acá te lo contamos, por Radioactiva 100.7.

En ese sentido, manifestó que se analizan las dificultades que tienen las empresas a la hora de contratar recursos y se está siendo una fuerte apuesta a capacitar gente. “Las personas que tienen cierto nivel de conocimiento medio alto trabajan para afuera, el recurso humano argentino es muy buscado por otros países”, dijo.

En tanto, para aquellos que quieran emprender en comercio electrónico, aconsejó que la prioridad es empezar ya, “porque los costos de acceso a tecnología hoy se van encareciendo cada año”.

“Es una profesión nueva, entonces vender por internet no es tan sencillo como hacer sólo publicidad en redes sociales, es más complejo y se adquiere mucho conocimiento en el camino”, concluyó.

Buen arranque del 2021 en ventas online

El comercio electrónico en la Argentina registró una suba de 185% en la facturación del primer semestre de este año respecto del mismo período del año pasado, al ubicarse en $26.300 millones, según los datos difundidos por la plataforma Tienda Nube.

También se verificó una suba del 60% en el ticket promedio, que al cierre del primer semestre se ubicó en los $5.461.

En cantidad de unidades el incremento registrado es de 79% respecto del primer semestre del año pasado, y la cantidad de productos por orden de compra o por ticket es de 3,7 artículos.

En cuanto al aumento del ticket promedio, las categorías que más se destacaron fueron deportes, electrónica y tecnología; juguetes y en último lugar hogar y decoración.