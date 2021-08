Pócima ancestral hecha de versos

domingo 01 de agosto de 2021 | 7:30hs.

“Siempre me llamó la atención estos actos, rituales mágicos que compartimos en la región, como el yopará o la caña con ruda, son una especie de pócima heredada para lograr la transformación”, explicó la artista posadeña Seres Azules (33), que presentará hoy a las 18 su nuevo libro de poemas Caña con ruda, en el Centro Cultural Vicente Cidade.

El poemario ilustrado es el sexto título de la autora, contiene una serie de micro poesías y es una publicación de la editorial Trilce.

El texto -contó- a semejanza con el legendario brebaje, es un compuesto de emociones, recuerdos, resignificaciones. Le dan cuerpo lo real y surreal, la superposición del universo de lo íntimo con la pertenencia a un colectivo.

“Es poderosa esta idea de celebrar esta mitad del año y tomar la caña con ruda para pasar el invierno y llegar al verano renacidos. Es una posibilidad simbólica, metafórica, de florecer, de transformarnos. Esa figura me llevó a hacer estos poemas para compartir con todos y rescatar esta tradición, esta simpatía”, describió.

El proyecto del libro, que integra la colección Radiante y fugaz de Trilce, empezó como una bitácora de lo cotidiano. Hoja a hoja las palabras van mudando las horas y el paisaje.

“La idea es que de forma metafórica, al igual que el brebaje mágico que se toma en ayunas, el lector vaya transformándose con la lectura. Es como un pasaje de estaciones, y cuando se termina el libro uno haya pasado el invierno, en el sentido de dejarse transformar por las palabras”, dijo la escritora.

Seres Azules es Sol Monferran, artista transdisciplinar, es música, hace fotografía, audiovisuales, animación, teatro, pinta, realiza murales y escribe.

“Yo hace diez años que trabajo con el seudónimo de Seres Azules, y me expreso en distintas disciplinas artísticas que me atraviesan y transforman. Lo que me mueve es la narración, la necesidad de contar historias, sea desde la imagen, el sonido, la palabra”.

Rescate de la herencia

En el poemario puso a jugar los mitos regionales con un rescate desde la interpretación personal de las costumbres y sabidurías populares, un trabajo que lleva varios años de investigación. “Tiene que ver con revisitar y resignificar los mitos y hasta desmitificar, reutilizar. Y por otro lado está esto de qué cosas que heredamos de la sociedad elegimos seguir repitiendo -salvando- por valiosas para la comunidad y, qué otras vamos dejando atrás”, puntualizó.

Para agendar

Música y poesía

Hoy a las 18, en el Cidade, Belgrano y Gral.Paz, será la presentación del libro ‘Caña con ruda’ de Seres Azules. Habrá lectura de poemas, caña con ruda y música de la artista junto a Javier Martram. Entradas por mensaje al Instagram @Trilce.editorial