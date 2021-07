Líderes sociales y religiosos buscarán motivar a los pobladores de Pozo Azul a vacunarse contra el coronavirus

miércoles 28 de julio de 2021 | 15:17hs.

En una mañana no llegan a aplicar 20 dosis en el vacunatorio central de la localidad. Foto: Carina Martínez.

En una mañana no llegan a aplicar 20 dosis en el vacunatorio central de la localidad. Foto: Carina Martínez.

En Misiones, la localidad de Pozo Azul aparece como la que posee el menor índice de población objetivo vacunada contra el coronavirus, con menos del 40% desde que comenzó la campaña nacional de inmunización.

Un informe publicado el domingo por El Territorio mostró las dos caras de la vacunación que por un lado tiene a ciudades bastante avanzadas, como Montecarlo y Eldorado con el 60% de la población objetivo vacunada y otras, como Pozo Azul, en la que sus habitantes evitan inmunizarse pese a que los vacunadores caminan varios kilómetros para llegar hasta las casas, en alejadas chacras.

Para motivar e informar a los pobladores sobre los beneficios de la vacuna y revertir esa estadística negativa, funcionarios del Ministerio de Salud Pública junto a los de dicha comuna se reunieron esta mañana "con el fin de establecer lazos y sumar socios estratégicos para avanzar en la vacunación de la comunidad".

El encuentro fue en la sede municipal de Pozo Azul y contó con la presencia del intendente, Edgar González, de los subsecretarios de Apoyo y Logística, Carlos Báez; de Atención Primaria y Salud Ambiental, Román Silva y el director de Zona Noreste de Salud, Cristian Cristaldo.

"Se coordinó avanzar en una reunión la próxima semana con los referentes sociales y religiosos de la localidad, con el fin de explicar por qué es importante que la población misionera se inmunice y para diseñar estrategias en conjunto para llegar con el plan de vacunación a toda la población", explicaron en un comunicado.

Los vacunadores caminan largas distancias hasta las colonias. Foto: Carina Martínez.

Mala información

"Desde un principio costó mucho vacunar, la gente nos decía que vieron videos y toda esa mala información. Comenzaron a acercarse cuando vieron que no era mala la vacuna. Los operativos en las casas fueron todo un desafío, muchos nos agradecen, nos reciben bien pero también nos sentimos mal cuando los que no quieren vacunarse nos dicen que estamos haciendo mal a la gente. Eso duele mucho porque lo hacemos con enorme esfuerzo, cuando es muy lejos sentimos miedo porque no sabés con que te vas a encontrar", manifestó a este diario Juliana Ferreira, promotora de salud, responsable del vacunatorio y referente Covid-19 en Pozo Azul.

Contó que las jornadas de salida a terreno resultan agotadoras porque las colonias se encuentran muy lejos y las casas distanciadas unas de otras. Una de las más alejadas está a 50 kilómetros de la zona urbana y se llega por caminos terrados de muy difícil acceso; allí estuvieron acercando la inoculación.

Sobre la situación, el intendente González también se mostró preocupado y explicó que "tenemos dosis disponibles, pero se crearon muchos tabúes en torno a la vacuna y eso no es bueno para la sociedad. Es importante que se tome conciencia y no sigamos lamentando la muerte de un familiar. Ya superamos los diez vecinos que murieron por el Covid-19".

"El costo en logística es alto y desilusiona hacer todo ese gasto y no obtener la cantidad de aplicaciones esperadas. Invitamos a la comunidad a que se acerque al vacunatorio", agregó y apuntó a que más adelante, para la realización de distintas actividades quizás sea obligatorio contar con la vacuna aplicada como sucede en otros países del mundo.



Ante la resistencia, vacunadores se desviven para revertir estadísticas