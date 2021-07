El receso de invierno potenció el proceso de reactivación turística

martes 27 de julio de 2021 | 6:05hs.

Con muy buenos números y mejores expectativas para lo que resta del año, cerraron las vacaciones de invierno en Misiones. Si bien los agentes turísticos aún están en pleno trabajo fuerte de temporada, teniendo en cuenta que hay provincias que todavía estarán en receso esta semana, desde el sector se hizo un primer balance que resultó totalmente positivo.



Lo destinos característicos como Iguazú y Moconá fueron el termómetro de una provincia que tuvo a miles de turistas locales recorriendo distintos atractivos, además de visitantes de otras jurisdicciones, siempre respetando todos los protocolos de bioseguridad.



El Soberbio fue quizás uno de los lugares con mayor ocupación, llegando al 95 por ciento, mientras que Puerto Iguazú se mantuvo próximo al 70 por ciento y Posadas se sostuvo en un 50 por ciento. Además, destinos como San Ignacio, Santa Ana y Oberá picaron en punta con los eventos que se llevaron adelante, además de las variadas opciones en gastronomía.



De acuerdo a lo que indicó el ministro de Turismo de la Provincia, José María Arrúa, “los arribos superaron los 30 mil visitantes, generando un movimiento económico en la actividad de 216 millones de pesos”.



“La ocupación en alojamientos en Misiones durante esta semana de vacaciones de invierno fue del 64%, con picos de 76% durante el fin de semana y del 95% en El Soberbio”, determinó.



En tanto, adujo que la estadía promedio se extendió respecto de la semana anterior de 2,5 a 3,9 noches. Y que el Parque Nacional Iguazú recibió 7.008 visitantes del viernes al domingo, mientras que en los Parques Provinciales y Misiones Jesuíticas registraron en la semana más de 16 mil visitantes.



Asimismo, en diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7, el funcionario provincial destacó que “Misiones cerró el receso invernal, pero en otras provincias siguen y eso nos genera un volumen importante de turistas que siguen; la verdad que en este último fin de semana tuvimos un pico importante, acompañados por el clima, que propició que el misionero salga, recorra, visite los lugares, tuvimos un movimiento importante”.



“El año pasado no tuvimos temporada, no tuvimos expectativas y fue complejo. Ahora estamos con las expectativas en la vuelta a la regularidad, con el regreso de los grupos, la vacunación que sigue avanzando. Pero respecto a 2019, que era todo normal con vuelos diarios y visitantes internacionales, estamos en un 30 por ciento de lo que fue ese año la temporada invernal”, señaló.



En Iguazú

Desde el Iguazú Turismo Ente Municipal (Iturem) indicaron que de acuerdo a los datos recabados de las diferentes cámaras y asociaciones que nuclean a los alojamientos, la ocupación entre el 23 y el 25 de julio respectivamente, fue del 68,4% en la Ciudad de las Cataratas.



Con respecto al gasto turístico, el Ministerio de Turismo de Misiones dio a conocer que los misioneros que recorrieron la provincia gastaron, en promedio, 1.940,6 pesos por día; mientras que para los residentes de otra provincia se pudo estimar un gasto de 2.430,6 pesos.



Además, el Parque Nacional Iguazú recibió la totalidad de 7.008 visitantes del viernes al domingo, número importante que permitió a los guías de turismo y a las empresas concesionarias trabajar de forma cómoda con la aplicación de todos los protocolos de bioseguridad.



“Estamos redondeando una temporada aceptable, a pesar que la reapertura fue casi sobre la marcha, a días del inicio del receso escolar, el balance es más que aceptable. Dado el contexto, este movimiento genera entusiasmo y lo tomamos con alegría porque el sector realmente lo necesita. Esperamos seguir con esta ocupación hasta fin de mes, y luego a continuar trabajando en la promoción del destino seguro, los programas de beneficios para los turistas y mirando el fin de semana largo de agosto”, manifestó Leopoldo Lucas, presidente del Iturem.



Moconá

El ministro Arrúa se refirió al crecimiento exponencial que tuvo en esta temporada el Moconá y advirtió que “comparativamente, es un destino que se nutre de mucho turismo nacional, eso marca una tendencia en alza; hemos cerrado el 19 de julio al 25 de julio un promedio de 4.300 visitas y de ellos, 2.000 fueron nacionales. Ese porcentaje está creciendo y el destino se está posicionando como uno de los más elegidos por el turismo nacional”.



Por su parte, Víctor Motta, director de Turismo de El Soberbio indicó a El Territorio que “fue una excelente semana, con un promedio de ocupación del 95 por ciento y más de 3.000 ingresos al Parque Provincial. Ayer hablaba con el intendente (Roque Soboczinski) y el viceintendente (Ricardo Leiva) de la localidad sobre el derrame económico que hubo en el pueblo y la región, en los comercios, locales gastronómicos, tiendas comerciales, inclusive con generación de empleo, porque todos tuvieron que reforzar los servicios. La demanda que hubo fue mucha más de lo que nos esperábamos, favorablemente, por supuesto”.



Detalló que sólo el último domingo hubo 906 ingresos al Parque, mientras que el sábado se registraron 823 visitantes. “Nos queda esta semana todavía de vacaciones para algunas provincias argentinas, esperemos cerrar el fin de semana que viene y ya vamos a hacer un balance completo de las tres semanas, pero básicamente el misionero nos siguió eligiendo que fue lo que sostuvo la economía del sector, y las provincias del Litoral, con los programas que promociona el Turismo nacional y la provincia de Misiones, fueron herramientas fundamentales para las actividades, así que estamos muy contentos”, cerró.



Finalmente, el ministro Arrúa se refirió además a otros destinos como la Cruz de Santa Ana que superó las 4.300 visitas, con un 70 por ciento de turistas misioneros.



Y manifestó; “Nuestro objetivo es que se conserven las fuentes de trabajo, que estén todos vacunados, hay un 75 por ciento de operatividad del sector, y nos preocupa ese 25 por ciento con los visitantes internacionales que aún no empezó. Estamos enfocados en eso y en el fin de semana largo de agosto”.

En cifras

70% De ocupación registró la última semana Puerto Iguazú aproximadamente, mientras que Posadas estuvo en un 50 por ciento.

$216 millones Es lo que generó el movimiento económico de la actividad durante la última semana de vacaciones de invierno en la provincia.

Con la información de corresponsalía Puerto Iguazú