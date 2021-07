El Frente de Todos reveló sus cartas electorales para las elecciones 2021

domingo 25 de julio de 2021 | 6:05hs.

El Frente de Todos reveló ayer sus cartas electorales para las elecciones 2021 en las que el oficialismo buscará consolidar su mayoría en el Congreso y fortalecer al gobierno. La presentación fue también una foto de unidad de la alianza que encabezan el presidente Alberto Fernández, la vice Cristina Fernández de Kirchner, y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.



Además de Alberto, Cristina y Massa, la otra figura central del acto fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Los cuatro fueron las principales encargados de pulir la oferta electoral del oficialismo que en las elecciones legislativas buscará reforzar su poder en el Congreso.



“Venimos a proponerles que nos sigan acompañando como en 2019”, sostuvo el presidente Alberto Fernández y dijo que “necesitamos de todos y todas”.



Los nombres del oficialismo

Los candidatos se confirmaron pocas horas antes del acto. La lista bonaerense la encabezará Victoria Tolosa Paz, seguida del ministro de Salud de la Provincia, Daniel Gollan. También estarán Marcela Passo, cercana a Sergio Massa, Leopoldo Moreau, Julio Pereyra, Walter Correa, Constanza Alonso, Vanesa Siley y Hugo Yasky.



En el caso de Ciudad de Buenos Aires, el primero en la lista será Leandro Santoro, sin sorpresas a lo que había trascendido. Los cuatro siguientes lugares estarán ocupados por Gisela Marziotta, Carlos Heller, Lorena Pokoik y el economista Matías Tombolini.



La presentación se desarrolló en la fábrica Queruclor, en la localidad de Garín, partido de Escobar, ruta Panamericana kilómetro 37,1 colectora Oeste.



Durante el acto, la vicepresidenta Cristina Kirchner afirmó que “de todas las campañas electorales” en las que participó “no hay ninguna como esta”, en referencia a la pandemia del coronavirus, y pidió una “nueva forma de debatir”.



“De todas las campañas electorales que me tocó participar no hay ninguna como esta, este es un momento especial. Estamos ante una elección, un país y etapa de nuestra vida inédita. Nunca habíamos ido a una disputa por los cargos electorales en estas condiciones”, resaltó.



Durante el acto, la vicepresidenta precisó: “Queremos inaugurar una nueva forma de debatir” porque “es una excelente oportunidad para comenzar a discutir de política”; por ejemplo, “un tema vital a discutir es cómo y quién va a pagar la deuda externa”, destacó.



Finalmente, y luego de referirse a la gestión de Mauricio Macri al señalar que “en cuatro años casi nos llevan al tacho a todos”, Cristina pidió que durante la campaña electoral “hablemos con números y seriedad y mirando lo que nos pasó en los últimos años”, porque “el marketing y el coaching se nota cada vez más” y “con saltitos y risitas no vamos a ninguna parte”.



Por su parte, Massa disparó sin hacer mención directa a la oposición al ironizar sobre el enroque distrital que jugó Juntos, al enviar a María Eugenia Vidal a la Ciudad y a Diego Santilli a la Provincia.



“Parece que no tienen arraigo”, afirmó. “Vamos a elegir diputados para ayudar a nuestro presidente a ratificar un contrato que formamos en 2019 con la ciudadanía y que lamentablemente la pandemia puso en país”, finalizó.

Juntos confirmó su lista de candidatos

Juntos confirmó ayer quiénes acompañarán al precandidato a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, en las elecciones legislativas de medio término. Ellos son Graciela Ocaña, Juan López, Marcela Campagnoli, Gerardo Millman, María Sotolano, Hernán Lombardi, Gabriela Besana, Alejandro Finocchiaro y Victoria Borrego. Se sabe que la intención de Santilli y Larreta es darle una nueva impronta a la legislatura bonaerense, lugar clave para el proyecto de Juntos hacia 2023. En el otro rincón de Juntos por el Cambio, Facundo Manes oficializó su candidatura a diputado nacional en representación de la UCR , mientras que la precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, oficializó su candidatura.