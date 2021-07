Billeteras virtuales crecen en uso por facilidades y más promociones

jueves 22 de julio de 2021 | 6:06hs.

El pago a través del celular se está volviendo una acción más frecuente de ver en pequeños negocios. Ahora los comercios, tanto en zonas céntricas como en los barrios, tienen expuestos los carteles con los códigos QR que indican la aceptación de varias opciones. Y resaltan que entre las principales ventajas para su uso están la facilidad de pago y la acreditación inmediata del importe de las compras.



Para los usuarios, en tanto, las ventajas son el no tener que sacar el efectivo por lo gastado, ni tener que esperar el cambio o la factura de la compra, ya que todo queda registrado electrónicamente. En el país hay varias billeteras y apps de pago, entre las más conocidas o promocionadas figuran Mercado Pago, Modo, Yacaré o Bimo.



La billetera virtual o una app de pago (como la de YPF para pagar el combustible) funciona con una tarjeta de crédito, débito o cuenta bancaria asociada.



Hay algunas como Mercado Pago o Yacaré que no requieren cuenta, ya que permiten usar el saldo que el propio usuario les cargue con antelación para hacer pagos o transferencias a otros usuarios.



Comercios ven facilidades

Los pequeños negocios valoran las nuevas alternativas de pago porque simplifican su tarea de cobro. También les agilizan el manejo de los pagos, ya que no tienen que guardar efectivo en el local. “Tenemos Mercado Pago y Modo. Es una forma de pago más rápida y sencilla”, comentó Tatiana, encargada de ventas de la dietética Hogar en el centro de Posadas.



En tanto, desde el negocio de indumentaria infantil Chiquilladas se valoró la rápida acreditación de las compras. “Tuve algunas ventas con unos chicos que me pagaron con Yacaré. Es buenísima la experiencia, te pagan y ya ves el depósito en tu cuenta”, comentó Fernanda Tafarell, al frente de la tienda. Agregó que “con la pandemia empezamos a sumar varias opciones de pago porque cada venta vale mucho. Así también incorporamos una promoción de un banco y su tarjeta, que no teníamos”, comentó.



Facilitar las transacciones

El ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, explicó que desde el lanzamiento del Ahora Monedero, con el uso de la aplicación Yacaré, los pagos digitales vienen creciendo. Y con ello se explicó que hay beneficios muy valorados tanto para los consumidores como para los comerciantes de la provincia.



“Sin duda alguna desde que se lanzó la billetera virtual Yacaré Misiones, y como elemento de promoción el Ahora Monedero, se está viendo tanto un incremento en la cantidad de comercios que están adheridos participando. También hay una mayor cantidad de usuarios, por supuesto con un volumen de uso todavía moderado pero con un ritmo de crecimiento sostenido”, explicó en diálogo con El Territorio.



Safrán recordó que la billetera virtual se está usando en toda la provincia “se usa desde Irigoyen hasta Posadas, puede ser que en la capital haya más comercios adheridos pero en el interior se conoce bastante”.



En cuanto a los beneficios que se están promoviendo con su uso, explicó que “hay dos ventajas claras, la acreditación inmediata, porque quien cobra con Yacaré recibe los fondos al instante y es una ventaja frente a la tarjeta de crédito, y los costos de comisión, que son muy bajos. Hoy estamos hablando de una comisión cercana al 0,5% que es menor a otra billetera como Mercado Pago y también bastante menor a las tarjeta de débito o crédito”.



El también contador público recordó que tener una acreditación instantánea es un gran beneficio frente al pago con tarjetas de crédito.



“Ahora recién salió la regulación del Banco Central (BCRA) que reduce la acreditación de las tarjetas de crédito en tres días. Antes el cliente pagaba pero la acreditación tardaba casi un mes para llegar al comercio”, se recordó. Apuntó que por el momento “el público joven es el que más utiliza la herramienta, pero con la difusión irá creciendo en otros segmentos”.



Un atractivo especial para el uso de la billetera Yacaré se da con el pago del reintegro que tiene actualmente el instrumento en comercios adheridos al Ahora Monedero.



Así comprando en los negocios radicados en Misiones, el cliente puede tener hasta un 25% de devolución de su pago, con un tope de hasta 3.000 pesos por mes.



Vale recordar que el Ahora Monedero seguirá vigente todos los lunes, martes y miércoles hasta el próximo 30 de septiembre.



Desde el gobierno provincial se destacó al programa como un incentivo creativo para promover ventas de los comercios locales y al mismo tiempo combatir los efectos de la inflación.



Bancos promocionan

Desde los bancos también valoran el uso de opciones de pago digitales para simplificar transferencias y pagos.



Destacan que con su uso se evita la concurrencia a cajeros automáticos o que la gente se exponga a tener más al contacto con el dinero físico. Este cuidado de la distancia, fue especialmente distinguido en el marco de la actual pandemia.



“En el último año explotaron los pagos digitales. Hay una mayor cantidad de propuestas, desde el uso de Modo a otras alternativas, como Mercado Pago, Bimo, hay bancos que tienen su propia billetera o app, hay varias opciones”, comentó Brian Anthony, gerente de banca Comerciales del Banco Macro.



Apuntó que el principal beneficio es que las soluciones de pago “están más enfocadas a pequeños montos y tienen un alto grado de seguridad”.



Indicó que para los comercios “el beneficio es que reducen el uso de efectivo, por la seguridad pero también por el manejo del dinero físico”.



En el caso del banco Macro, promueven junto con otros bancos la billetera Modo, que tiene descuentos o reintegros para los consumidores. “Tenemos 500 pesos de devolución con la primera compra y también un sorteo por hacer transferencias. Es fácil de usar, pero hay que acostumbrarse. A diferencia de otras billeteras que tienen el QR estático que está pegado, lo que hace Modo es leer directamente la transacción así que no hay que cargar nada. Termina siendo más seguro para el comercio ”, comentó.



Como observación final, el directivo resaltó que con el uso de las billeteras virtuales “la gente no tiene que ir a buscar efectivo, se reduce el tránsito hacia los bancos, las transacciones son más seguras porque no hay que tocar nada. Es un tipo de pago que vino para quedarse”.

El celular como billetera

La billetera virtual es una aplicación móvil que permite realizar múltiples operaciones financieras, aun sin tener una cuenta bancaria. Se puede recibir dinero desde una cuenta bancaria o desde otra billetera virtual.Transferir dinero de forma inmediata.También abonar facturas de servicios, y pagar compras sin manipular dinero mostrando el código QR de la app, recargar la tarjeta de transporte o el saldo del celular. Para empezar a usarlas , según el blog Capacitarte.org, hay que ingresar al App Store -esto puede variar según cada dispositivo o sistema operativo- y buscar las aplicaciones disponibles para “billeteras virtuales”. Luego hay que descargar la que mejor se adapte a nuestras necesidades. Ya instalada, la aplicación solicitará brindar ciertos datos para que se pueda abrir una cuenta y comenzar a operar.



Se puede vincular la billetera virtual a la cuenta bancaria y tarjetas de crédito. Pero, si el usuario no cuenta con estos productos bancarios, también se puede manejar con los fondos que se transfieren desde otras billeteras virtuales o cuentas. Algunas de las billeteras virtuales más utilizadas en la Argentina son las siguientes: Mercado Pago, Cuenta DNI. VALEpei, Ualá, Modo, Bimo, Naranja X, Ank.



Varias de estas billeteras pertenecen a diferentes bancos, y otras son iniciativas de empresas que operan con todos o varios de ellos.