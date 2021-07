“Cuando hay gente de la fuerza, se repite lo mismo en todas las causas”

miércoles 21 de julio de 2021 | 6:00hs.

El lunes se cumplieron siete años del homicidio de Carlos Guirula, quien falleció tras una brutal golpiza ocurrida durante un procedimiento realizado por miembros de la Policía de Misiones. En este nuevo aniversario, familiares y amigos pidieron que los responsables se sometan al juicio oral y público, instancia a la que aún no ha llegado el expediente.



“Solicitamos información de la causa porque ya llevamos siete años sin justicia en un caso tan lamentable para los misioneros. Se pidió tener acceso al expediente y fue denegada porque se encontraban en feria por lo que le dijeron que se acerque el día lunes (26), o sea no podemos dilucidar los motivos de la tardanza para la elevación a juicio porque la etapa de instrucción ya está cerrada y sólo hace falta fijar la fecha de debate”, dijo de forma contundente Eduardo Scherer, presidente de la Comisión Contra la Tortura.



El entrevitado criticó que en casos que involucran a fuerzas de seguridad, “siempre tienen plazos extensos, además que no tienen detenidos. En las cárceles tenemos detenidos de mucha menor gravedad, esto nos llama la atención y no logramos entender por qué cuando hay gente involucrada de las fuerzas de seguridad se repiten las mismas características en todas las causas”.



“El agravante en este sentido es porque involucra a personas de fuerzas de seguridad y que portan armas, debería haber un accionar ejemplificador”, recalcó.



El presidente agregó que en el primer semestre del 2021 desde la Comisión se presentaron dos denuncias por hechos de tortura, “en 2020 hemos presentado 13 y desde 2016 ya suman 40 y en ninguna de las causas se han tenido respuestas ni han tenido un avance significativo”.



“Carecemos de una figura tan importante que nos daría la facultad de poder constituirnos como querellantes que debe ser a través de una legislación, modificar la ley lo que nos permitiría ver el expediente y hacer el impulso judicial para una serie de medidas procesales para una mejor participación para que la causa llegue a un resultado acorde a los derechos”, acentuó.



Finalmente apuntó que actualmente hay personas que pasan hasta 10 años detenidas en la espera de una respuesta, “son por delitos menores y se encuentran esperando fechas de debates”.



Carlos Guirula era albañil y tenía 33 años. Fue asesinado mientras era trasladado a la Comisaría Decimotercera luego de ser detenido por un conflicto que mantuvo minutos antes, junto a un grupo de amigos, en un motel posadeño.



Por este hecho están implicados la oficial Lourdes Beatriz Tabárez, el cabo primero Lucas Nahuel Saravia Allosa, el cabo Ricardo Rafael Escobar, el sargento primero Claudio Marcelo Servián y al agente Carlos Da Silva. Todos imputados en su momento por el Juzgado de Instrucción Uno, a cargo del juez Marcelo Cardozo, por tortura seguida de muerte agravada.



Mientras, el restante uniformado apuntado es el subayudante Carlos Alberto Zidorak, aunque en el caso de este último por omisión funcional para evitar torturas.



En la actualidad, todos permanecen en libertad, luego de ser beneficiados por distintas excarcelaciones. Todas otorgadas tras el vencimiento del plazo razonable de detención y la expiración de la prórroga de instrucción que en su momento solicitó el magistrado interviniente. Y que fueron concedidos mediante fallos de la Cámara de Apelaciones de Misiones.



Según consultó este matutino con voceros judiciales que entienden en la pesquisa, de considerarlo pertinente, luego de la feria judicial el caso podría ser elevado a juicio por la fiscal de instrucción Amalia Spinnato.



En una entrevista con El Territorio el lunes, María Guirula, hermana de la víctima volvió a pedir que el caso sea elevado a juicio: “Hay cinco que están imputados por torturas seguida de muerte y uno por omisión. Y desde 2018 están todos libres. La etapa de investigación del caso se cerró en 2020 y estamos esperando a que salga la fecha para el juicio. Es lo que más ansiamos como familia”.



“Anoche me puse a buscar todos los recortes que tengo desde el 2014 porque hoy (por el lunes) se cumplen siete años ya. Cada 19 de julio vuelve la angustia; bah, todo el tiempo, porque nunca lo dejamos de recordar. Es vivir constantemente con esa angustia y con la esperanza de que haya justicia, que haya condena más que nada”, reclamó la entrevistada.

La misma solicitud, a 10 años del crimen de Wasyluk