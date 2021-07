Con locales repletos, crece en Posadas la cantidad y calidad de ofertas gastronómicas

lunes 19 de julio de 2021 | 6:04hs.

A un ritmo progresivo, la gastronomía de Posadas experimentó en el último año un fuerte crecimiento, tanto en la demanda como en la instalación de nuevos locales y franquicias que se instalaron en la capital provincial y apostaron al rubro.



Extensas filas por fuera de los bares, restaurantes y cafeterías, salones llenos -dentro de la nueva capacidad que impuso la pandemia- y un fuerte porcentaje de reservas forman parte de la postal que se repite todos los fines de semana. Una imagen similar se suele observar entre semana, sobre todo, en los locales apostados en la Costanera.



Referentes del sector afirman que la demanda fue en aumento y destacan el buen presente que viven los bares y restaurantes. Analizan que por la pandemia, miles de misioneros volvieron a la provincia desde otras partes del país y del mundo, donde el consumo de cervezas artesanales y gastronomía gourmet es habitual.



En este sentido, Misiones se adaptó a esta demanda. A su vez, las franquicias decidieron apostar en la capital provincial ya que la economía misionera tuvo una mayor apertura, a diferencia de otros distritos donde la situación epidemiológica motivó un cierre más prolongado que actividades como bares, restaurantes y cafeterías. Incluso, muchos boliches debieron modificar sus estructuras para reinventarse y seguir.



Otro punto que jugó un rol clave fue el cierre de las fronteras, que concentró de lleno la demanda local y consolidó los rubros y sumó otros, como la gastronomía internacional, que antes se consumía, por ejemplo, en Encarnación.



Hoy y mañana las expectativas del rubro están puestas por el Día del Amigo, fecha que genera gran movimiento en los locales. En este sentido, se dispuso la ampliación horaria hasta la 1, de manera excepcional hoy y mañana para la celebración (ver El Día del Amigo...)



Un contexto propicio

“En los últimos años, Posadas viene atravesando un crecimiento demográfico muy grande y buena parte de su población es joven. La inversión en infraestructura en la ciudad y en la Costanera puntualmente acomodó el foco de la movida nocturna, que antes estaba sobre la avenida Corrientes y ahora se reubicó a otras zonas”, manifestó Martín Oria, empresario gastronómico y titular de la Cámara Metropolitana de Turismo, Servicios y Comercios, en diálogo con El Territorio.



Indicó que esta transformación se potenció durante la pandemia y vino de la mano de muchos jóvenes misioneros que regresaron a la provincia luego de años de estar afuera, al notar que la situación epidemiológica en torno al coronavirus era diferente a la de otros distritos y al observar que se logró una repentina apertura económica sin descuidar a la salud.



“Muchos de los jóvenes que volvieron de las grandes urbes tienen una cultura de consumir franquicias, de consumir cervezas artesanales, de salir en días fríos. Una cultura que antes no había en Posadas. Misiones fue una de las provincias en las que se trabajó en conjunto entre el gobierno y las cámaras empresarias para sacar adelante al comercio, y se hicieron inversiones. Muchos se animaron a invertir y otros trajeron a la provincia franquicias de otros lugares al darse cuenta que acá el comercio no paró”, detalló al respecto.



Luego, siguió: “Se vio en Posadas una oportunidad, se trajeron franquicias que trabajan todo el año, costumbres de otros lugares pensando en una demanda a largo plazo. En Buenos Aires, por ejemplo, se está acostumbrado a las terrazas y antes eso no era habitual en Posadas. Esas inversiones y apuestas locales provocaron un crecimiento no sólo en la cantidad sino también en la calidad y en la diversidad de ofertas. Hay una variedad de marcas de cervezas artesanales, de heladerías, de cafeterías, de pizzas, de hamburguesas gourmet, de comidas internacionales”. Y en esta línea, Oria agregó: “La oferta se ha puesto impecable. La Costanera siempre fue un polo gastronómico, pero ahora se amplió a toda la zona, con una mayor oferta gastronómica no sólo para el vecino posadeño sino también para otros misioneros y los turistas que arriban a la tierra colorada”.



Demanda en ascenso

Movimiento constante y ascenso. Con esos términos, referentes del sector gastronómico resumieron el presente de la actividad.



“Es impresionante lo que se está moviendo. La gente está buscando salir, confluye mucho en estos lugares y la demanda se incrementa. Desde noviembre a la fecha tenemos muchísima demanda, la gente pide salir”, subrayó Pablo Liotta, encargado de Rustic Bar.



Mencionó que durante todos los fines de semana hay una gran concurrencia al local, donde se observan extensas filas para ingresar. Asimismo, se trabaja con sistema de reserva, por lo que entre viernes y domingos ya cuentan con un 60% bajo reserva.



“La demanda es cada vez mejor, siempre en crecimiento, nunca para atrás. El local abrió en noviembre y hubo mucha aceptación, con gran movimiento en el verano. Luego pensábamos que iba a bajar la demanda por el invierno pero no pasó. Los pedidos, la concurrencia va en ascenso. Ahora que estamos de vacaciones se nota el arribo de turistas que van para Iguazú, pero que paran en Posadas y una vuelta obligada es la Costanera”, expresó.



Por su parte, Oria, propietario de Itakua, recordó que se trabaja bajo sistema de reservas para días especiales y de celebración, como el Día del Padre, Día de la Madre y Día del Amigo. “Los fines de semana hay mucha demanda, con el local lleno dentro de las nuevas normativas que impuso la pandemia, con más reservas en días puntuales pero con mucho movimiento”, comentó.



Adujo que el incremento en la demanda en la gastronomía local estuvo ligado a la pandemia, ante la ausencia de grandes festejos, como los casamientos, grandes cumpleaños y boliches, que aún permanecen cerrados al ser posibles focos de aglomeraciones de personas. “Se mutó hacia una gastronomía más de la tarde y de la noche”, consideró.



Desde Café Vitrage indicaron que “hay un notable movimiento en la gastronomía, sobre todo los fines de semana, reuniones de hasta cinco personas y con protocolos. La gente quiere salir, reunirse, y se aboca a la gastronomía”.



En tanto, Facundo Jantzon, de Beerlin Bar, destacó el buen presente de la actividad y señaló que hubo una reconfiguración en la plaza. “Desde el año pasado hay una demanda pareja, sostenida en el rubro. Se elige venir para compartir, pasarla bien y consumir algo, en este caso, la cerveza artesanal”, expresó.



Menú variado

En los últimos años, el consumo de cerveza artesanal fue ganando terreno. “La cerveza artesanal no estaba en el rubro, y lógicamente los restaurantes fuimos sumando esa demanda, que actualmente es superior a la industrial”, señaló Liota.



Al mismo tiempo, agregó que se planifica en un menú variado para acompañar al consumo de cerveza. “Se pensó en platos que acompañen, no tanto en los platos tradicionales. Se pensó en minutas, en pescados elaborados, picadas de elaboración. Es como una línea general a la que apuntan los restobares, aunque cada uno tiene sus especialidades. El objetivo es dar un buen servicio de comidas y bebidas, que es la demanda actual”, añadió.



Oria, en este sentido, observó un mayor consumo de cerveza artesanal, aunque también muchos optan por vino, que depende del tipo de comida.



“Por ejemplo, la cerveza con pizza. Y si hablamos de pastas, risottos o planchetas, se acompaña con vino. Hay gustos variados. A su vez, lo que hizo la pandemia es que rubros que antes se preferían consumir en Paraguay, ahora se potencien acá, como pasa con el sushi, que anda muy bien en Posadas”.



Jantzon aseguró que un menú que siempre se destaca son las picadas, al considerarlas como un producto que se comparte. “Picadas y cervezas siempre van”, enfatizó.

Invertir en tiempos de pandemia

La situación epidemiológica en torno a la pandemia y el crecimiento del polo gastronómico atrajo a diversas franquicias a instalarse en la Costanera, en el primer y segundo tramo, y también incentivó a otros a iniciar nuevos emprendimientos, conforme con las nuevas demandas.



En este sentido Liotta, encargado de Rustic, indicó que “el proyecto empezó antes de la pandemia, con las remodelaciones de la infraestructura. Vino la pandemia y una vez que se flexibilizó, se continuaron con los trabajos hasta que la inauguración”. Desde la apertura, la demanda fue en ascenso, relató. “Muchos optaron por invertir. Nosotros ya estábamos en el baile y había que bailar. Imaginábamos que íbamos a tener demanda, pero no tanta. Eso incentiva a seguir invirtiendo para apostar y satisfacer esa demanda que crece día a día”, sostuvo.



Otras franquicias, como Antares y Holy, se instalaron desde finales del año pasado.



“Muchos empresarios decidieron apostar según las nuevas demandas y pensando en alternativas para dar una buena experiencia para los clientes”, consideró Oria.

En cifras

60% Locales gastronómicos trabajan con ese porcentaje de reserva durante los fines de semana ante la gran demanda que registran.

