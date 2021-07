Volvieron a detener por robo al hijo de un conocido pastor de Oberá

jueves 15 de julio de 2021 | 6:05hs.

La identificación de un auto con pedido de captura por robo en la provincia de Buenos Aires fue el primer indicio que apuntó las sospechas de la presunta responsabilidad de Dyonathan Leonardo D. S. (26), alias “Yoni”, en una serie de robos a departamentos perpetrados días atrás en Oberá.



Luego, a partir de una orden del Juzgado de Instrucción Uno, efectivos de la Unidad Regional II allanaron el domicilio y el local comercial del implicado.



En el primer inmueble, ubicado sobre calle Salto Golondrina 1832, los pesquisas encontraron varios aparatos electrónicos, entre ellos una PlayStation 4 que posteriormente fue identificada por Sergio A. (31), a quien el miércoles de la semana pasada le desvalijaron el departamento ubicado en un edificio de calle Sargento Cabral.



El hallazgo de la consola de juegos en el domicilio de Yoni D. S. confirmó las sospechas en su contra y derivó en su detención como sospechoso por el hecho citado y otros, ya que en las últimas semanas se registraron varios robos bajo el mismo modus operandi en diferentes puntos de Oberá.



El implicado es hijo de un conocido pastor evangélico y posee un amplio prontuario por hechos de estafa y contra la propiedad.



Al respecto, un vocero de la Unidad Regional II precisó que “en poco más de seis meses ya cayó preso tres veces, pero tiene muchos más antecedentes y se conoce los calabozos de todas las comisarías de Oberá”.



Asimismo, es propietario de una casa de empeño ubicada sobre avenida Libertad 430, local que también fue allanado el martes, donde hallaron dos PlayStation y otros elementos que ahora serán cotejados con otras denuncias.



La pista del Citroen

Tal como publicó El Territorio en exclusiva, el miércoles de la semana pasada Sergio A. denunció que en horas de la tarde personas desconocidas irrumpieron en su departamento ubicado en el segundo piso de un edificio de calle Sargento Cabral.



“No sé cómo ingresaron al edificio, si alguien les abrió o cómo fue. Pero sabían que a la tarde trabajo y en mi departamento no queda nadie. Accedieron al patio interior, forzaron una ventana y entraron. Pienso que alguien le facilitó el dato”, especuló el damnificado.



En tanto, comentó que tiempo atrás hubo un primer hecho, tras lo cual el propietario del edificio colocó cámaras de seguridad.



Si bien dicho sistema no evitó el nuevo hecho, al menos dejó registro del accionar de los delincuentes. Dos ingresaron al edificio, mientras que un tercero los esperaba en un coche. “En las imágenes se ve que entraron dos veces y se llevaron lo que quisieron: el televisor, la play, un ventilador de pie, la garrafa y otras cosas”, lamentó.



Días después, al analizar las imágenes del edificio y de propiedades linderas, los investigadores corroboraron el accionar de dos hombres ingresando y saliendo del edificio con los elementos sustraídos.



También identificaron un vehículo Citroen Berlingo, color blanco, que habría sido utilizado para perpetrar el ilícito. Luego secuestraron un auto de la misma marca, modelo y color, dominio KPX 302, con pedido de secuestro por robo en la provincia de Buenos Aires.



Las pesquisas determinaron que el rodado tendría vinculación con Darío Gabriel F., quien también fue demorado y sería socio de Yoni D. S. en la compra venta de autos.



En tanto, desde la Policía informaron que pretenden dar con el paradero de un tercer sospechoso identificado como “Chino”, de quien ignoran mayores datos de identidad.



Múltiples antecedentes

Entre los hechos más recientes en los que se vio involucrado Yoni D. S. se destaca el registrado el pasado 23 de marzo en horas de la tarde, circunstancia en que una docente dejó su auto estacionado frente a un gimnasio y al terminar su rutina constató que el coche ya no estaba.



Al analizar las cámaras de seguridad del lugar, ubicado en calle Apóstoles Norte, sobre colectora de ruta nacional 14, los investigadores notaron que el autor del hecho utilizó una llave para abrir y encender el rodado, un Fiat Palio color gris, dominio AB136IZ.



También se estableció que el malviviente llegó al lugar a bordo de un coche blanco que era conducido por otra persona, por lo que no actuó solo.



La damnificada, Paola L. (44), contó que le compró el auto a otra mujer que al momento de la transacción le entregó una sola llave.



Por su parte, al ser entrevistada por la Policía, la citada manifestó que días antes de vender el vehículo sufrió un choque y tuvo afrontar el costo de la reparación, para lo cual solicitó un préstamo en una casa de empeño ubicada sobre avenida Libertad.



Al respecto, precisó que hizo el trato con una persona a la que conoce como Yoni D. S., al cual le entregó los documentos y la llave del Palio en garantía, pero una al saldar su deuda el citado sólo le devolvió los papeles.



Para los investigadores no pasaron desapercibidos dos datos: el prontuario del propietario de la casa de empeño ni que el autor del hurto del Palio contaba con la llave del mismo.



El sospechoso fue detenido por un par de días, pero hasta el momento no hallaron el auto de la docente.



Estafas y presunto ajuste

En tanto, en noviembre del año pasado cuatro hombres fueron detenidos como sospechosos de una millonaria estafa con cheques falsos mediante los cuales adquirieron electrodomésticos y herramientas por un total de 6.860.911,18 de pesos.



Además se procedió al secuestro de un Toyota Corolla con pedido de secuestro por un robo registrado en la provincia de Buenos Aires.



Entre los detenidos se hallaban los hermanos Dyonathan “Yoni” D. S. y Dhyeferson D. Se recordó que el mayor también estuvo detenido en el marco de la investigación por el hurto de una camioneta de la Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá (Celo), el año pasado.



Yoni D. S. también estuvo en el radar de los investigadores en febrero del año pasado, luego del robo en un departamento del mismo complejo que habitaba, sobre calle Salto Golondrina, circunstancia en que los inquilinos del primero estaban de vacaciones en Brasil.



Precisamente, desde hace tiempo los vecinos del lugar vienen alertando sobre el accionar del citado y el riesgo que implica para los quienes habitan el mismo edificio. Sin ir más lejos, en un episodio que hasta el momento no fue esclarecido, en la madrugada del pasado 7 de junio uno de los autos del hijo del pastor se quemó íntegramente estando estacionado.



Las posteriores pesquisas a cargo de personal de la División Bomberos de la Unidad Regional II confirmaron que se trató de un hecho intencional, por lo que no se descarta un ajuste de cuentas.

Los elementos que relacionan los casos

Sólo la semana pasada se registraron cinco denuncias por robos a departamentos en Oberá.



Entre las similitudes de los hechos se destaca que sucedieron a plena luz del día, circunstancias en que los damnificados no se hallaban en sus respectivos domicilios, lo que avala la hipótesis de uno o más entregadores.



Al respecto, la docente Claudia K. comentó que el pasado jueves, alrededor de las 18, salió por media hora para hacer unas compras en el supermercado, ocasión en la que desconocidos irrumpieron en su departamento de calle Artigas casi avenida Libertad.



“Se llevaron una PC gamer, teclado, mouse, auriculares, parlantes, cámara de PC y monitor, estabilizador, la impresora, una notebook, un televisor y una caja de medicamentos con oxímetro incluido”, detalló.



Asimismo, alertó a los vecinos para que tomen los debidos recaudos ante “el incremento de los robos en la zona”.



Apenas días antes su vecino Federico B. ofreció una recompensa de 50 mil pesos a quien le brinde un dato que le permita recuperar varios elementos que le fueron sustraídos por desconocidos que irrumpieron en su departamento y robaron todos sus equipos.



El hecho se registró el pasado 26 de junio en un edificio de calle Artigas, a media cuadra de la avenida Libertad.