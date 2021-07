Policía de Bolivia dice que encontró en un depósito parte del armamento

jueves 15 de julio de 2021 | 6:02hs.

El comandante general de la Policía Nacional de Bolivia, Jhonny Aguilera, confirmó que encontraron en sus depósitos varios pertrechos supuestamente enviados desde la Argentina en noviembre de 2019, sin que existiera respaldo documental de la recepción de este material. En función de eso anunció una investigación y convocatoria a los uniformados que recibieron esos equipos.



“Se ha encontrado en depósitos de la Policía varios de estos pertrechos, granadas de gas, granadas de triple fragmentación, que forman parte de los elementos recibidos de la Argentina sin que hubiera algún respaldo, están los pertrechos mas no existe ningún documento”, dijo Aguilera ante los medios del vecino país.



En ese contexto el alto mando policial aseveró que en las próximas horas en el aeropuerto internacional de El Alto van a reconstruir “los hechos y las fechas y se convocará a los funcionarios que acudieron al aeropuerto a recibir los materiales” que supuestamente llegaron en un avión C-130 de la Gendarmería Nacional.



De acuerdo con la información brindada por Aguilera, entre el material que está en el depósito de la Policía de Bolivia se tienen: granadas de gas, gases pimienta y munición calibre 12/70.



Después de los dichos del jefe polcial, Ariel Basteiro, actual embajador argentino en Bolivia, aseguró que sí existen pruebas para demostrar que la policía nacional recibió parte del armamento enviado por el gobierno de Macri, y detalló que de un total de 70.000 cartuchos antitumultos, 100 spray de gas pimienta y 661 granadas de mano, una parte fue derivada a la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y el resto quedó en poder de la Policía.



Armamento hacia Bolivia

El escándalo se desató la semana pasada cuando se dio a conocer una carta firmada por el comandante general de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge González Terceros Lara, en la que agradece el envío de una serie de materiales represivos al entonces embajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez García.



En la carta, el comandante confirma la recepción y detalla en una lista los elementos de la “colaboración” enviada desde Argentina “debido a la situación conflictiva que vive Bolivia”.



Es entonces que el gobierno del presidente boliviano, Luis Arce, denuncia que los materiales represivos fueron enviados para colaborar con la administración de facto de Jeanine Áñez, pero los ex funcionarios macristas niegan que se hayan utilizado para reprimir o incluso afirman desconocer su existencia, tales como Patricia Bullrich (ex ministra de Seguridad), Jorge Faurie (ex canciller) y Álvarez García (ex embajador argentino en Bolivia). quien admitió que recibió dicho material bélico en la embajada, ya que había pedido reforzar la seguridad para protegerla, pero no sabe qué se hizo con él.



Denuncia e investigación

En cuanto a la investigación impulsada por el gobierno nacional a través de los ministros Martín Soria (Justicia) y Sabina Frederic (Seguridad) y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) Mercedes Marcó del Pont, el juez Javier López Biscayart le solicitó al Ministerio de Justicia, el de Seguridad y la Afip que en 72 horas presenten la documentación a la que hicieron referencia en la denuncia, paso previo a la solicitud de nuevas medidas.

Evo Morales: “Macri debe ser juzgado”

El ex presidente Evo Morales declaró en una entrevista que Mauricio Macri, junto a los funcionarios de su gobierno responsables del envío de material represivo desde Argentina a Bolivia “deben ser juzgados en Argentina o Bolivia” o incluso por “una Corte Internacional”.



“Estoy convencido de que deben ser juzgados legalmente. Si corresponde que sean extraditados o no, lo verá la Justicia argentina o la boliviana, pero no pueden en el futuro existir presidentes de países vecinos que sean golpistas. Para eso, hay que juzgarlos. También podría intervenir la Corte Penal Internacional, se verá, pero hay que hacerlo”, apuntó el ex mandatario y acotó: “Desde el primer momento estuvimos convencidos de que era un golpe interno y externo, con Estados Unidos a la cabeza”.