Susto en un hospital tras un principio de incendio

Los pacientes fueron evacuados y no se registraron heridos. Foto: Télam

Durante la tarde de ayer se produjo un incendio en el hospital provincial Magdalena V. de Martínez, ubicado en la localidad bonaerense de General Pacheco, partido de Tigre. El foco del fuego estuvo concentrado en el sector de cirugía y maternidad de la institución sanitaria y de acuerdo a los bomberos que trabajaron en el lugar, habría comenzado por una explosión de un tubo de oxígeno en el área de neonatología. Como consecuencia, el humo generado se propagó rápidamente hacia distintas áreas del hospital generando mucho caos.



Los empleados del hospital tuvieron que dar aviso a los bomberos que llegaron en tres dotaciones para sofocar las llamas mientras personal del Same, agentes policiales y miembros de defensa civil del municipio, con rapidez consiguieron organizar carpas de emergencia con aparatología en las inmediaciones.



Fue necesario evacuar a todo el personal del centro médico, como así también a los pacientes que se encontraban. No hubo que lamentar víctimas ni heridos.



Se informó que en total hubo 17 pacientes trasladados de urgencia, dentro de los cuales se registraron madres que habían dado a luz hace pocos días.



Los bebés recién nacidos que se encontraban en el área de neonatología se quedaron dentro del hospital y no corren ningún riesgo, se afirmó. En relación a los cinco pacientes que estaban dentro de la unidad de cuidados intensivos, tuvieron que ser trasladados a otras instituciones.



Milton, empleado del hospital, ayudó a evacuar a los pacientes y declaró ante los medios que “todo empezó en el área de anestesia. Empezamos a escuchar gritos, salimos a ver porque era algo fuera de lo común. Vimos gente corriendo y mucho humo que venía del sector de maternidad y quirófanos. Había bastante descontrol, empezamos a evacuar la zona porque empezaba a dejar de ser seguro”.