López Biscayart investigará el envío de armamento a Bolivia

miércoles 14 de julio de 2021 | 6:02hs.

El juez en lo penal económico Javier López Biscayart estará al frente de la causa resultante de la denuncia que presentó el gobierno nacional en contra del ex presidente Mauricio Macri y una decena de funcionarios de la gestión de Cambiemos por el envío de “material represivo” a Bolivia durante el estallido social ocurrido en aquel país en noviembre de 2019.



El sorteo se realizó ayer en la Cámara Nacional en lo Penal Económico, fuero que interviene en la investigación.



La denuncia aludió a los delitos de “contrabando agravado por la cantidad de personas involucradas, la calidad de funcionarios públicos, la participación de un funcionario aduanero, y por tratarse de armas y municiones de guerra, en concurso con los delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación”.



López Biscayart es el mismo magistrado que a mediados de marzo de 2018 procesó a Lázaro Báez por el delito de evasión tributaria y ordenó un embargo por 250 millones de pesos.



Grave acusación

La denuncia en contra de Macri y sus principales funcionarios lleva la firma de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic; de la administradora Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont; y del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria.



La presentación denuncia “el envío ilegal de armamento y municiones a Bolivia perpetrado el 12 de noviembre de 2019 por el gobierno nacional encabezado por el ex presidente Mauricio Macri, con la participación de altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional”.



Los funcionarios denunciantes afirmaron que el objetivo de aquel envío fue “poner ese material represivo a disposición de la dictadura que recién había tomado el poder en el vecino país, encabezada por Jeanine Áñez, tras el golpe de estado realizado por las fuerzas armadas bolivianas contra el gobierno constitucional de Evo Morales”.



“El hecho delictivo consistió en el envío irregular de armamento y municiones a Bolivia, a través de una adulteración en las cantidades y destinaciones declarados en las distintas instancias de control y, en particular, ante el servicio aduanero”, se indicó en la denuncia.



El material bélico enviado habría consistido en, por lo menos: 40.000 cartuchos AT 12/70; 18 gases lacrimógenos en spray MK-9; 05 gases lacrimógeno en spray MK-4; 50 granadas de gas CN y 10 granadas de gas CS; 52 granadas de gas HC, de acuerdo la documentación exhibida por autoridades bolivianas.



Esta maniobra habría contado con la participación de Macri y “Patricia Bullrich (ex ministra de Seguridad de la Nación), Oscar Aguad (ex ministro de Defensa), Jorge Faurie (ex ministro de Relaciones Exteriores y Culto), Normando Álvarez García (ex Embajador Argentino en Bolivia), Jorge Dávila (ex director General de Aduanas), Eugenio Cozzi (ex director Ejecutivo de la Anmac)”, según la presentación judicial.



“Los hechos son contundentes”

En delcaraciones radiales el ministro Soria dijo que “nunca en la historia democrática del país un gobierno había enviado armas a una dictadura”.



“Los hechos son contundentes. hay contrabando agravado con violación del código aduanero -remarcó el ministro-. El Código Penal, a los funcionarios macristas, les quedó chico”, acotó.



En esa línea Soria agregó que “es una mancha nefasta para la historia argentina. Es la primera vez que un presidente argentino colabora con un golpe de estado enviando armas y municiones a un pais hermano como Bolivia”.