Gran Posadas sigue con alta ocupación en internación

martes 13 de julio de 2021 | 6:04hs.

De 208 camas críticas que tienen los diez hospitales de Misiones, 85 estaban libres. Es decir, que la saturación de terapia intensiva en Misiones alcanza al 59,13%, cuando un mes atrás era del 68%.



Los datos corresponden al informe de Sala de Situación del Ministerio de Salud Pública de la jornada del sábado. La tendencia en baja se mantiene en la provincia así como en el país.



De la documentación se desprende además que el gran Posadas concentra la mayor demanda. El Hospital de Fátima se encuentra con un 100% de ocupación de camas de Unidad de Terapia Intensiva (UTI), el hospital René Favaloro de Villa Cabello con 90% y el hospital Escuela Dr. Ramón Madariaga con 79%.



Si bien el sistema sanitario provincial da respuestas a la coyuntura impuesta por el Covid-19, los contagios no ceden y la cantidad de internados tampoco. Los casos positivos se mantienen entre 160 y 180 desde hace dos meses días y los pacientes que requieren internación son 155, al menos, las últimas tres semanas luego de haber superado el centenar. El 26 de mayo fue el día en que Misiones pasó el límite de los 100 internados desde que comenzó el brote de Sars-Cov-2 en el país.



A nivel país

Hospitales públicos y privados registraron una constante disminución de la ocupación de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) por pacientes de Covid-19 en casi todas las provincias, y se incrementó la ocupación de pacientes sin cuadros de coronavirus, se indicó ayer en un relevamiento realizado por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (Sati).



El reciente estudio, del que participaron en forma voluntaria 138 UTI públicas y privadas con un total de 2.858 camas, indicó que la tasa de ocupación descendió al 83%, del cual el 48% son pacientes de Covid-19.



Del total de los pacientes, cuya edad promedio es de 53 años, similar a la medida durante la segunda ola, el 69% requirió ventilación mecánica (ARM) y el 10% cánulas de alto flujo (Cafo). Además, descendió un 3% las personas que requirieron ARM por fuera de la UTI. En las provincias de Entre Ríos y La Rioja es donde mayor ocupación se registró, con 94,66% y 93,75%, respectivamente En el Amba se analizaron 34 UTI, con un total de 1.294 camas, y se indicó una ocupación del 43%, inferior a la registrada en las semanas previas.

Demanda e infraestructura

Además de los cuadros de coronavirus, las camas críticas son requeridas por pacientes con otras dolencias que no pueden esperar como accidente cerebrovascular (ACV), dolores abdominales, politraumatizados o personas con neumonías no Covid.



Ante el incremento de internados, se amplió el sector UTI del Madariaga con ocho camas que fueron instaladas en el ex hospital Materno Neonatal (donde funciona el centro de testeos gratuitos) que oficia de anexo; y se sumaron otras cinco camas al hospital Favaloro, de Villa Cabello.



En el caso del Madariaga pasó a contar de 55 camas UTI a 63; cuenta también con 75 respiradores artificiales y 71 camas con oxígeno, es decir, de terapia intermedia.