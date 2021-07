La irrefrenable afición de convertirse en espectador de las rarezas y debilidades de un otro

sábado 10 de julio de 2021 | 3:00hs.

Un show de fenómenos, un número nunca antes visto ni imaginado por nadie, promete el ambicioso presentador del circo a voz en cuello.

El administrador del freak show, un espectáculo de rarezas humanas, no trae esta vez a la mujer barbuda ni al hombre elefante. En esta ocasión exhibirá ante los ojos de todos a dos seres humanos corrientes y, será esa humanidad -su exposición- la que provoque la bulla.

Este poco escrupuloso dueño del circo y sus involuntarios fenómenos son los personajes de la nueva obra teatral en cartelera en Posadas, ‘Freak Show, circo de las emociones humanas’, de Martín Giner, con la dirección de Alejandro Scholler, que también actúa junto a Micaela Morán y Matías Pintos.

El espectáculo se estrenó anoche en la sala Espacio Reciclado, mientras que hoy y mañana habrá nuevas funciones.

“El show que promete el presentador es una tragedia y el público se va a deleitar con eso, es una especie de gran hermano que da la posibilidad de ver algo nunca visto y que por eso atrae el interés de todos. Y en este punto la obra permite esta lectura de la exposición que propician los medios, las redes, de los sentimientos, las emociones de las personas”, contó Scholler a El Territorio.

Freak Show es una comedia de mucho humor y gags, que presenta un universo propio un tanto absurdo pero que bien puede ser real y, además se adentra en la complejidad del fenómeno de la exposición y la sobre exposición en tiempos de reality shows y de abundancia de pantallas. La trama hace reír y al mismo tiempo puede conducir a preguntarse ¿de qué nos reímos? ¿qué cosas nos divierten?

“Es una comedia explosiva con mucho gag y mucho humor, todo sucede en un circo de fenómenos que no es el típico circo de payasos, malabaristas y equilibristas sino que es un circo de fenómenos humanos”, dijo el director.

En la escena están dos personas hipnotizadas por el dueño del circo que los va a poner frente al público para que hagan un espectáculo único, “el dueño es un poco malvado digamos, es un aprovechador, que hace show de cuestiones límites para las personas y sólo para hacer andar su negocio”, aportó.

Para divertirse (y pensar)

Llegar a las funciones de estreno tomó un año de trabajo precisó Scholler, y explicó que eligió el libro porque “cuando vi la obra por primera vez pensé ‘esta obra es para divertir’, y eso es lo que buscamos, que el público la pase bien, que ría. Los tres actores ya trabajamos juntos y la pasamos bien y creo que eso el público va a notar esa energía. Además le encontramos alguna vuelta a la historia que creo que les va a gustar”. Más allá de la diversión, expuso, “está este trasfondo que tiene que ver justamente con la exposición que hace la televisión y los medios en general, este juego perverso de hacer un show de las emociones, de las fragilidades o debilidades del otro”.

De esta manera ejemplificó, “se puede ver en los reality, en los programas de la tarde sobre gente que expone sus problemas, y que en realidad es algo armado pero que juega con la susceptibilidad, con las emociones, con el golpe bajo, y bueno en este circo el presentador tendría ese rol de presentarnos un espectáculo de los sentimientos para su conveniencia”.

De esta historia que desde el humor aborda los sentimientos, a veces exacerbados hasta el grotesco en el juego ilusorio del entretenimiento, el artita espera que el público lo sorprenda con sus devoluciones. “Espero que la gente que viene a la sala pase un buen rato, y después más allá de eso no me planteo sobre qué se pueden llevar, me gusta más que me sorprendan, que en las devoluciones alguien me diga algo que yo no había pensado antes. En este trabajo uno se exige mucho para dar lo mejor, pero más que las certezas disfruto del misterio, de esperar a ver si a la gente le gustó, si le interesó, si le movilizó”.

