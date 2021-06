Marley: “Tengo el ego bien ubicado”

jueves 24 de junio de 2021 | 6:00hs.

Marley estrena esta noche una nueva edición del reality musical La Voz Argentina. El programa se verá a las 22.30, por Telefe.

En un momento sumamente complejo de la televisión con el apremio del rating, el histórico conductor señaló que no está tan interesado en los números. “Por suerte, tengo el ego bien ubicado. No tengo una enfermedad de egocentrismo. La prioridad hoy son mi hijo y mi familia. Me encanta que explote el rating, pero eso también tiene que ver con el tipo de programa que uno hace. Es más fácil lograr un mega éxito con ‘La Voz’ o ‘MasterChef’, que con uno de juegos o de viaje”. Sostuvo que una clave del éxito del formato reality es que “se busca cumplir un sueño”.