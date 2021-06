Billie Eilish se disculpó por un video donde se burla de los asiáticos

jueves 24 de junio de 2021 | 6:00hs.

La cantautora británica Billie Eilish (20) pidió disculpas y afirmó sentirse “consternada y avergonzada” por la difusión de un viejo video en el que se burla de la comunidad asiática.

“Hay un video mío de cuando tenía 13 o 14 años dando vueltas por ahí, donde suelto una palabra de una canción que, en ese momento, no sabía que era un término despectivo usado contra los miembros de la comunidad asiática”, escribió la artista en su cuenta de Instagram. Acto seguido, afirmó que la palabra despectiva que utiliza para referirse a la comunidad china la escuchó “en una canción” porque “nunca se ha usado” en su entorno; a la vez que reiteró su deseo de “vomitar” al ver esas imágenes propias.

“A pesar de mi ignorancia y de mi edad de entonces, nada disculpa el hecho de que fue algo doloroso, y lo siento”, lamentó la cantante. Y aclaró que en el video “se me ve diciendo tonterías con una voz impostada. Algo que empecé a hacer desde niña y que he hecho toda mi vida cuando he hablado con mascotas, amigos y familiares. Es una tontería y lo siento”, dijo.