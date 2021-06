Isabel cuenta cómo es dar un concierto en pandemia

miércoles 23 de junio de 2021 | 6:00hs.

La cantante y compositora Isabel de Sebastián lanzó un video con un resumen de su show de enero pasado en el Centro Cultural Kirchner (CCK), en el que testimonia la experiencia de ofrecer un concierto en medio de protocolos sanitarios por la pandemia de coronavirus.

“Entro en el escenario con un barbijo que me sacaré en un gesto de triunfo. Aún no puedo besar, pero puedo cantar. Las luces se encienden y me recuerdan que esto también pasará”, expresa con su voz en off la artista, mientras se ven escenas de público y asistentes cumpliendo con las exigencias sanitarias para poder disfrutar del espectáculo.

Tras una introducción con el relato de la exMetrópoli y la previa al show, el video, al que bautizó “Breve documento sobre un concierto en tiempos de Covid”, continúa con su interpretación del clásico Héroes anónimos dedicado a través de una leyenda “a los que siguen salvando vidas durante esta pandemia”.

El testimonio se completa con El muro, dedicada “a todos los que han perdido un ser querido, su trabajo o un sueño durante esta pandemia”.

El concierto, ofrecido el 30 de enero pasado en la sala sinfónica fue la excusa para la presentación del disco Corazonada, junto a los músicos Claudio Iuliano y Gonzalo Córdoba, en guitarras; Cristhian Faiad, en batería; y la participación del tecladista Juan Absatz como músico invitado.

Con una importante trayectoria en el rock local durante los `80 a través de grupos como Las Bay Biscuits, Metrópoli o como corista de figuras como Luis Alberto Spinetta, Isabel de Sebastián se radicó en los `90 en Nueva York.