FreePaulo el movimiento que busca que Paulo Londra pueda volver a cantar

Paulo Londra fue uno de los artistas más relevantes de la última década en la escena musical local.

Con solo un disco de estudio, el joven artista se convirtió en el argentino más escuchado a nivel mundial en 2019 y llegó a grabar singles con estrellas de la música internacional como Becky G y Ed Sheeran. Sin embargo, hace más de un año que dejó de lanzar música nueva.

El cantante atraviesa una disputa con sus antiguos productores que le impide volver a los estudios de grabación y lanzar nuevas canciones. En su momento, el cordobés emitió un comunicado explicando los motivos que lo llevaron a tomar esa determinación: “Me habían hecho firmar algo sin ver, sin un letrado a mi lado y sin posibilidad de analizarlo con alguien cercano mío”.

Ahora, Abel Pintos y Soledad Pastorutti se sumaron a la campaña #FreePablo que tiene como fin el regreso de Paulo Londra al trabajo.

“Aguante Paulo Londra. Déjenlo crear, editar y compartir música tranquilo”, escribió el primero. En pocas horas, el posteo superó los 10 mil me gusta de los seguidores del cantante.

“#FreePablo (sic) o como cada quien le quiera decir, pero que se dejen de joder a un creativo y talentoso como Paulo Londra, y lo dejen hacer, editar y compartir música”, agregó en su Twitter.

“¡¡¡Mi gente se prende con esto? Me siento muy identificada con él...viví algo parecido...menos grave quizás...pero sé lo que se siente y en ese momento el apoyo de la gente y algunos colegas me hizo muy bien!!!” le pidió La Sole a sus seguidores.

Bizarrap, Duki, Ecko, Lit Killah, FMK, Rusher King, entre otros colegas, ya se habían sumado a la campaña para que su colega pueda volver a la actividad.

A principios de diciembre, al cumplirse un año sin sacar música nueva, sus fans lo hicieron tendencia para que vuelva. Con imágenes, videos y memes del músico, miles de usuarios en las redes sociales le pidieron a Paulo Londra que vuelva a sacar canciones nuevas o que se presente en un show por streaming.

Sin embargo, Paulo sigue sin poder cantar y él mismo se encargó de aclarar el por qué.

La raíz del problema se ubicaba en un conflicto con el productor musical colombiano Ovy On The Drums (Daniel Oviedo), cuyo nombre se repite al comienzo de casi todas las canciones del cordobés, y el portorriqueño Kristo (Cristian Salazar).

El propio Paulo habló de un “engaño” por parte de quienes fueran sus amigos y compañeros de fórmula en la productora Big Ligas.

Ese “chico tranquilo sin nada para opinar”, tal cual se describe en su tema Forever alone, cayó en un inesperado pozo del que no puede salir.

Amistades equivocadas

El freestyler fanático del básquet que llamaba la atención en las batallas de las plazas cordobesas desde los 13 años fue escalando de a poco hasta lanzarse al universo musical en 2017 con su tema Relax, que fue un éxito y que, al día de hoy, acumula en YouTube 76 millones de reproducciones.

Ese mismo año, cuando daba sus primeros pasos en la industria y era elogiado por artistas como J Balvin, una youtuber le introdujo a Ovy On The Drums y a Kristo, presentándolos como uno de los mejores dúos de productores latinos. En ese entonces, el cordobés empezaba a cumplir su sueño: hacer su música y llegar a un público cada vez más grande.

Lo que no sabía era que estaba a punto de tomar una decisión que le truncaría los planes al menos por un tiempo. A sus 19 años viajó a Colombia para grabar durante meses con los productores, a quienes Londra consideraba sus socios. Ellos mismos le sugerían rechazar todo contrato de las grandes compañías porque le decían que “no eran lo mejor” para él. Así fue que surgió el trío independiente Big Ligas, con el que Paulo apuntaba a demostrarle al resto de las productoras que podían conseguir el éxito sin su ayuda.

Fueron meses en los que el cordobés grababa hasta seis temas diarios sin darse cuenta de algunos detalles: le pedían que en sus canciones gritara siempre sus nombres, Ovy On The Drums y Kristo, y el sello que los caracterizaba, Big Ligas; además, los personajes aparecían en todos sus videos e iban, de a poco, consiguiendo fama a la par suya.

Hasta que se dio el episodio que lo arruinó -y reveló- todo, aunque Londra todavía no conseguía abrir los ojos del todo. “Kristo vino con unas fotocopias, una lapicera cara y un filmaker, y me dijo que íbamos a hacer un video para subir a las redes. Entonces nos hizo ponernos de espalda y me dijo que firme unas fotocopias mientras nos filmaban, pensé que era un simple video y nunca pensé que eso fuese un contrato el cual hagan valer de esa forma tan engañosa”, escribió Londra en una carta pública donde contó su verdad.

Solo en Colombia, Paulo había firmado, sin darse cuenta, un contrato en el que había una cláusula por la que cedía la autoría de algunas de sus canciones a los productores hasta diciembre de 2020. Entonces, le presentaron a dos abogados que le explicaron la situación pero, a sus 19 años, el adolescente no pudo -y tampoco quiso- entenderlo. Volvió a su Córdoba natal, contó lo que había sucedido y siguió adelante.

Del éxito a la batalla legal

Sus canciones ya eran éxitos y su nombre resonaba en cada rincón latinoamericano. Era el trapero que conquistaba a sus fanáticos con su carisma y con letras alejadas de las temáticas recurrentes en el género musical: él hablaba de sus amigos, su familia y el desamor.

Condenado para el millón, Nena maldición, Dímelo, Chica paranormal, eran algunos de los títulos que marcaban los primeros pasos de popularidad del cordobés, hasta que llegó su emblemático Adán y Eva. “Me dijeron que lo mejor era hacer un trato con una disquera con semejante canción. Pensé que sería romper con lo que estábamos haciendo que era ser independientes”, expresó Londra.

Finalmente, los productores le hablaron de una oferta para grabar un álbum con Warner Music. Paulo todavía dudaba pero el portorriqueño terminó llamándolo por teléfono en la previa de un show en México y le dijo que, si no aceptaban el acuerdo con la discográfica, “iba a haber complicaciones”. “Mi paciencia se estalló”, recordó Paulo.

Pero su enojo no fue gratis. Sus supuestos socios y amigos le enviaron, a través del abogado Matt Greenberg, una carta de intimidación tanto a él como a su padre para obligarlo a aceptar el acuerdo con Warner.

Si bien para él fue todo “muy frustrante”, lo que lo mantuvo en pie fue el apoyo de su público, por lo que se enfocó en dar lo mejor de sí. Sin embargo, el argentino no pudo sacar nuevas canciones debido a la famosa cláusula. Por eso es que su último lanzamiento fue hace más un año, con el tema Party.

Ahora, Paulo sigue agradeciendo el apoyo de su gente y se prepara para volver: “Voy a devolver tanto amor apenas vuelva a las canchas a hacer lo que más amo. Este es mi año”, señaló por el 2021.