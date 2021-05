Pacientes oncológicos de entre 30 y 40 años, los que más van a vacunarse

martes 25 de mayo de 2021 | 6:04hs.

Desde hace unas semanas, Misiones incluyó en su plan estratégico de vacunación contra el coronavirus a personas desde los 18 con comorbilidades y a aquellos misioneros desde los 40 años, con y sin factores de riesgo.



En ese sentido, en Posadas, quienes generan la mayor demanda desde la apertura de estos grupos para acceder a las primeras dosis son los pacientes oncológicos de entre 30 y 40 años. Así lo destacó Thelma Róttoli, directora de la zona de Salud Capital, del Ministerio de Salud Pública de la provincia.



“Son los que están por hacerse alguna cirugía, tienen que viajar para hacerse algún tratamiento o estudio a otro lugar, entonces el oncólogo quiere que tengan por lo menos una dosis”, señaló al respecto.



Una de las patologías por las que más acuden a vacunarse los más jóvenes es el asma, sin embargo, aclaró que sólo representa una comorbilidad frente al Covid-19 si los pacientes atraviesan un asma grave o están en tratamiento, por lo que deben acreditarlo con la presentación de su historia clínica.



“A partir de los 18 años lo que nosotros les pedimos es que traigan un resumen de la historia clínica o el certificado del especialista porque hay enfermedades o patologías que son de riesgo como todo lo que es cardiovascular, las que tienen Epoc. Los trasplantados y oncológicos también se pueden presentar de manera espontánea con su historia clínica y se les aplica la vacuna”, indicó Róttoli, en diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7.



Por otra parte, la profesional detalló que durante la semana no hubo tanta demanda de jóvenes pero sí de aquellos que tienen de 40 años en adelante desde que se habilitó la aplicación Alegra Med.



Para ejemplificar, contó que durante la semana que pasó tuvieron cerca de 1.000 turnos por día.



“Como ya se estuvo vacunando a los docentes y a las fuerzas, hay una gran población joven que ya está vacunada”, aclaró Rottoli.



La directora de la zona de Salud Capital destacó que vienen trabajando como indica Nación con los grupos de riesgo y la decisión de bajar la edad de los que pueden recibir la vacuna se debe a que casi todos los mayores de 60 años ya están inoculados contra el Sars-Cov-2, “pero seguimos haciendo búsqueda activa porque hay gente que todavía no quiere o tiene miedo. Los mayores de 60 años que aún no estén vacunadas pueden acercarse a los vacunatorios a demanda”.



Por último, remarcó: “Hay que dejar en claro que la vacunación no impide que te puedas contagiar de Covid-19, hay muchas cepas nuevas. Lo que sí hace es que transites la enfermedad de forma leve, sin complicaciones, que no termine internado o llegue a morir”.



Y agregó: “Por eso es importante vacunar a los grupos de riesgo que son los que se van a complicar. Por eso le pedimos a la gente joven que acredite que tiene una enfermedad”.

En la última semana aplican 1.146.638 dosis en la última semana

Durante la última semana se alcanzó el récord de 1.146.638 vacunas aplicadas en el marco de la campaña de vacunación contra el Covid-19 en todo el país.



El lunes 17 de mayo se realizaron 190.538 inoculaciones, el martes 190.557, el miércoles 165.596, el jueves 209.261, el viernes 199.877, el sábado 108.891 y el domingo 81.918.



Desde que inició el proceso de inmunización ya se distribuyeron en todas las jurisdicciones 12.642.454 vacunas, de las cuales 11.217.593 ya fueron aplicadas: 8.786.600 personas recibieron la primera dosis y 2.430.993 ambas.



El domingo arribaron al país 204 mil dosis de AstraZeneca del mecanismo Covax, mientras que ayer arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza una nueva partida de 843.600 dosis de vacunas AstraZeneca y otra con 609.965 dosis del componente 1 de la Sputnik V provenientes de la Federación Rusa que permitirán dar continuidad al plan de vacunación en toda la Argentina.



En tanto, en la madrugada de este martes partía un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas para traer más vacunas rusas, aunque no se precisó la cantidad de dosis ni de qué componente serán.