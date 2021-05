Advierten a productores por posibles heladas en la provincia

martes 25 de mayo de 2021 | 6:05hs.

De a poco va entrando el invierno a Misiones y los colonos comienzan a estar más atentos debido a las posibles heladas que se pueden presentar. Muchos factores tienen que confluir para que se dé este fenómeno, pero es habitual en la Tierra Colorada.



Que la tarde del día anterior y el amanecer del corriente día esté despejado, que no se registre viento y que la humedad no sea muy elevada representan condiciones favorables para el registro de una helada, explicó José Olinuck, agrometeorólogo de la Estación Experimental Agropecuaria del de Cerro Azul del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta).



En diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7, sostuvo que en el Inta Cerro Azul, donde se encuentra la estación agrometeorológica, se registró ayer 1,1° sobre 0 a la intemperie.



“La humedad muy alta no permitió que se registren heladas, en el Inta a la mañana había 100% de humedad”, indicó el especialista.



Al tiempo que explicó: “Si en esa zona tuvimos esa temperatura, en lugares más bajos, como Arroyo del Medio, es muy probable que ya se haya registrado alguna helada”.



Por otra parte, Olinuck sostuvo: “Ya estamos en época de heladas, en años anteriores desde mediados de abril en nuestra zona hemos registrado escarcha y algunas leves heladas, aunque no es muy frecuente. Lo más común es que inicie en mayo y la frecuencia mayor se da siempre en junio y julio, después en agosto y septiembre disminuye”.



“Al ver los informes del pronóstico, en cuanto a temperaturas para nuestra zona están indicando un año normal o muy levemente por debajo de lo normal, de acuerdo a perspectivas climáticas del Servicio Meteorológico Nacional. Pero que no sea un año muy frío no quiere decir que no se registren heladas intensas”, enfatizó.



En los cultivos

En ese sentido, recordó que el año pasado las heladas más fuertes fueron en julio. “Cuando vienen muy temprano las heladas o muy tardías, son las más dañinas, porque las plantas no están todavía preparadas para soportar las bajas temperaturas”, manifestó Olinuck



Por último, manifestó que “en general en mayo hay muchos cultivos que ya cumplieron el ciclo vegetativo y los que más sienten los efectos de las heladas son las pasturas y cultivos de origen tropical, como banana o mamón, que son los más sensibles”.



“Si hablamos de yerba mate, un cultivo importante acá, con esta temperatura no le pasa nada. Y en el caso del té, la cosecha ya está prácticamente finalizada”, agregó.



Acotó que la bajante del río y los arroyos no influye, porque las heladas dependen de la entrada de aire frío del sur.



En referencia a la posible sequía, dijo que se viene extendiendo desde el 2019. Es decir, “desde hace dos años que la lluvia es escasa, eso se da a veces. Las perspectivas de los informes dicen que estamos finalizando ese fenómenos de La Niña, entrando a una situación neutra”.



“No tenemos que esperar grandes lluvias diarias, sino normales, porque tampoco va a cambiar de golpe, sino que se va a ir normalizando de a poco. Aunque la situación tampoco es pareja en toda la provincia”, explicó.



Neblina en Jardín América

La jornada de ayer arrancó con una densa neblina tanto en Jardín América como también en Ruiz de Montoya, Capioví y Leoni.



Según pudo averiguar El Territorio, no hubo heladas, pero sí la neblina que se podía observar desde lejos cómo cubría las plantaciones de varios productores en la zona.



Es más, Héctor Cruj, de Ruiz de Montoya, dijo que por el momento no afectó la producción de mandioca que tiene en su campo y que espera tener buena cosecha tanto de ese producto como también augura buenas producciones de sandía para la temporada de verano de este año.



Misma realidad se registró en productores tanto de Jardín América como de Leoni y Capioví, quienes comentaron que si bien se sintió mucho el frío en tempranas horas de la mañana, no hubo helada, aunque se pudo percibir la neblina desde temprano, que persistió hasta aproximadamente las 9 de la mañana.

Con información de

corresponsalía Jardín América