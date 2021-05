Advierten en Paraguay que el grave cuadro sanitario por coronavirus "puede ser peor"

viernes 21 de mayo de 2021 | 17:16hs.

La situación sanitaria en Paraguay a raíz de la suba en los contagios de Covid-19 está “mal pero puede ser peor”, advirtió hoy el Ministerio de Salud, que instó a “parar la fábrica de casos nuevos” a partir de redoblar los cuidados y expresó su preocupación por quienes desisten de ser vacunados.

"Estamos mal pero puede ser peor. Tenemos que parar la fábrica de casos nuevos. Ningún país tiene recursos para sostener esto, si no para la fábrica de casos nuevos", alertó el director de Vigilancia de la Salud, Guillermo Sequera, en su habitual conferencia de los viernes.

Sequera señaló que los números de esta última semana “no son alentadores” después de registrarse de manera consecutiva cifras récords de muertes y casos positivos y advirtió que aunque Asunción y el Departamento Central siguen siendo los lugares con mayor número de casos.

Además, dijo que “hay un repunte” en otros departamentos, como Paraguarí, Misiones, Ñeembucú e Itapúa, de especial gravedad porque incluye a la ciudad de Encarnación.

Sequera llamó la atención sobre el hecho de que muchos inscriptos para ser vacunados después no asisten a la inmunización en las fechas asignadas y detalló que un 33 % no atendió las llamadas. Entre quienes sí fueron localizados, un número “importante” dijo no creer en la Covid-19, indicó el diario Última Hora.

“Quiere decir que alguien lo anotó pero no lo convenció de que vaya a vacunarse. Y la segunda opción que más está saliendo es que no se quieren vacunar dos veces. Todavía no tenemos la vacuna de una sola dosis y esperar la vacuna que uno quiere no es la opción”, afirmó el funcionario.

El director de Vigilancia de la Salud alertó además sobre la cantidad de pacientes embarazadas que fallecen contagiadas, y apeló a la conciencia y a evitar las reuniones sociales, detalló la estatal agencia IPP.

"Tenemos 20 madres fallecidas por Covid y miles de embarazadas contagiadas. No es momento de hacer baby showers. Hay que minimizar los riesgos evitando las actividades sociales”, reiteró.

En esa línea, advirtió que “se puede cerrar todo, pero si no nos cuidamos todos en la casa, nos contagiamos”.

“Necesitamos que la gente tome conciencia y se empodere. No podemos estar permanentemente en riesgo, reuniéndonos con miles de burbujas. La gente sí se contagia en las reuniones donde no se hace al aire libre y se comparten los utensilios”, afirmó.

Y, repitió: “encontrémonos un poquito menos y con eso reducimos dos o tres veces el riesgo”.

Paraguay registra 8.012 muertos por coronavirus y 324.063 casos desde el inicio de la pandemia, de los cuales se recuperaron 268.336.

Salud informó hoy, además, que se iniciaron unos 550 procesos por incumplimiento de medidas sanitarias por Covid-19 y 155 de ellos están activos.

Entre las sanciones estipuladas, las multas pueden llegar hasta los 100 jornales mínimos (G. 8.834.000, 1.315 dólares).

El Poder Ejecutivo presentó ante el Congreso Nacional un proyecto de ley por el cual se busca reglamentar las medidas sanitarias y definir el alcance de las sanciones por el incumplimiento.