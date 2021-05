Bon jovi reversionó ‘Watermelos Sugar’ y estallaron las redes

viernes 14 de mayo de 2021 | 6:00hs.

“Watermelon Sugar” es un hit que no pierde pisada. La canción de Harry Styles se mantiene entre los primeros lugares de las listas. El ex integrante de One Direction fue una de las figuras de los recientes premios Brit Awards, en los que se quedó con la categoría de mejor canción. Ahora, Jon Bon Jovi, un experimentado artista que sabe cómo sorprender a una audiencia, versionó el tema en un evento solidario que se realizó esta semana, en The Clubhouse de Nueva York. Rápidamente, la interpretación del líder se viralizó logrando muy buenos comentarios por parte de los fans.

Desde hace años, el rockero dedica gran parte de su tiempo a actividades comunitarias. Tras la inauguración de dos restaurantes solidarios a finales del 2019, en el actual contexto de pandemia, el músico se sumó personalmente a la atención y distribución de comida gratuita en sus locales.

Por la crisis económica que afecta al mundo entero, Bon Jovi y su mujer, Dorothea Hurley, reabrieron los comedores y no dudaron en atender a las personas que pasaron por el lugar.