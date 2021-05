Casados hace 35 años, acudieron de la mano a vacunarse contra el Covid-19

miércoles 12 de mayo de 2021 | 21:31hs.

La vida en pareja es ayuda mutua y constante se acompañan en las buenas y en las malas. Así es para Aurora Lezcano (61) y Raúl Correa (70), quienes llegaron juntos al Hospital de Jardín América para vacunarse contra el coronavirus.

"La vida de pareja debe ser cuidarse los dos en todo momento, están los familiares pero el apoyo de la pareja es esencial", dijo Raúl a El Territorio. El hombre contó que él estuvo enfermo y no se acuerda bien cuando estuvo internado en el nosocomio local. "Mi esposa me acompañó y me ayudó en todo momento", recordó.

Ahora es ella quien precisa el apoyo de su esposo: "me agarró diabetes hace siete años, hace casi seis empeoró mi vista, me tuve que operar pero no quedé bien, incluso viajé a Buenos Aires pero no hubo buenos resultados". Fue así que la mujer empezó a perder su visión y hoy ve poco y es Raúl quien la acompaña y cuida. "Mi esposo está siempre, es él quién me lleva a todos lados y me ayuda".

La pareja tiene tres hijos, Roberto y Rosana siguen con vida, en tanto Patricia falleció en 2015 en un accidente de tránsito mientras iba en moto. "Fue una pérdida muy fuerte para nosotros, tuvimos que encontrar fuerzas donde no había y ahí también vale mucho el apoyo mutuo en la pareja", sostuvo Aurora. En tanto Raúl, añadió: "A pesar del dolor también se sintió la compañía de la comunidad porque todo Jardín América se solidarizó con nosotros, incluso gente de otras localidades”. Patricia dejó dos hijos y es Raúl quién atiende a sus nietos: "El mayor tiene 10 años y la menor 7, yo los llevo y los busco de la escuela a los dos y estamos a cargo de ellos desde que se fue nuestra hija".

Previo a la pérdida de la hija tuvieron otro momento difícil, en 2013 se les incendió la casa donde vivían Aurora y Raúl. "Quedamos con lo puesto, perdí hasta mi acordeón ya que soy músico y me gusta mucho el chamamé", relató el hombre.

A pesar de momentos muy difíciles, siempre caminan juntos, las adversidades son motivo de unirse más fuertemente para los dos, quienes a pasos lentos pero siempre unidos viven la vida matrimonial desde hace 35 años. "Los años no vienen solos pero nosotros siempre estuvimos juntos y eso nos fortaleció", cerró Raúl.