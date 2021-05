El triatlón vuelve al ruedo

martes 11 de mayo de 2021 | 6:01hs.

Cuando el triatlón provincial vivía una ‘resurrección’ con un buen número de atletas animados por la actividad, la llegada de la pandemia en el 2020 congeló las competencias e incluso la fecha nacional que siempre llegaba a Misiones se vio trunca. Pero no hay mal que dure cien años y este sábado, se dará lugar al Triatlón “Challenge Azara”, a cargo de la Asociación TriMisiones.



La localidad misionera recibirá, bajo protocolo, a los triatletas que ávidos de adrenalina se acercarán nuevamente a la competencia en la distancia Sprint.



El lugar de concentración será en el Camping Municipal de Azara, balneario Chimiray por la ruta provincial N° 94.



El programa se iniciará a las 13 con las acreditaciones y luego el ablande, para dar lugar a la largada a las 15.



La competencia durará aproximadamente dos horas para la llegada del ganador y cerca de las 17 se premiará en el lugar, bajo protocolo.



“Es la única fecha en Misiones porque ya viene el frío”, destacó Víctor Figueredo. El cupo máximo será de 50 personas, debido al protocolo por el contexto sanitario.



Desde la organización adelantaron que los participantes deberán, al momento de acreditarse obligatoriamente presentar documento de identidad original, formulario de inscripción completo (deslinde) y firmado, certificado de apto médico y comprobante de pago. Además, la inscripción no será reintegrable en caso de la no participación del corredor. Sólo el efectivo pago de la inscripción, la entrega del certificado de buena salud, negativa de Covid-19 y la firma del deslinde de responsabilidad, habilitará a los atletas a participar en la cita.



La competencia se disputará en las categorías masculinos y femeninas, desde menores, juniors, por edades, mountain bike y postas. La distancia que compone un Sprint es de 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5.000 metros de pedestrismo.



Las brazadas se desarrollarán en un circuito boyado de 350 metros, aguas del arroyo Chimiray, que contará con seguridad a cargo de guardavidas.



En los 20 kilómetros de ciclismo en caminos aledaños y por la ruta 94, será obligatorio el uso de casco duro y abrochado siempre que se esté en contacto con la bicicleta. En caso de incumplimiento, el atleta será penalizado.



Es obligatorio el uso de camiseta para los atletas de categorías masculinas o malla entera cubriendo el torso; además, el número de competición tiene que estar visible en la bicicleta y en la espalda del atleta, y no podrá modificarse con respecto a su forma original. La falta de cumplimiento será penada con suma de minutos a su tiempo final.



Y se sellará con los 5 kilómetros a trote que se realizarán sobre calles de tierra, a una vuelta.



Para inscripciones escribir al correo electrónico [email protected],com, llamar al 3764153412 o entrar a https://frieni.com/event/6344/triatlon-challenge-azara.