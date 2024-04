Tras la sanción del clásico, hoy arranca la 4° del Apertura | El Territorio

sábado 27 de abril de 2024 | 6:01hs.

Mitre marcha con puntaje ideal en la zona A del torneo Apertura.

El jueves por la noche, la Liga Posadeña dio a conocer la sanción para Mitre y Guaraní luego de los incidentes en el clásico posadeño de la 2° fecha del torneo Apertura.



El Auriazul recibió la suspensión del estadio Tito Cucchiaroni por dos fechas y no podrá tener público, ni de local ni de visitante, por tres encuentros.



Por su parte, la Franja recibió la prohibición de contar con su público durante cinco partidos (de local y de visitante).



Luego de conocida la sanción para ambos clubes, hoy se pondrá en marcha la 4° fecha del certamen, que se jugará en varios días y que, además, aún tiene dos encuentros sin día y horario.



Por la zona A, Atlético Posadas, uno de los líderes, recibirá desde las 16 a Garupá FC en el estadio Pedro Labat.



Además, Santa Ana será local desde las 16.30 ante La Picada. Ambos irán por sus primeros puntos en el campeonato.



La fecha de la zona A seguirá el martes, cuando desde las 16, Mitre se mida ante Corpus. El duelo Crucero-El Brete, todavía no tiene día y horario.



La zona B arrancará mañana con el mano a mano entre La Cantera y Guacurarí desde las 16.



A la misma hora y en la cancha auxiliar de Crucero, Colectiveros recibirá a 1° de Mayo en el interzonal de la 4° fecha.



La acción continuará el miércoles desde las 18 y en Villa Sarita, donde Guaraní, que viene de ganar su primer partido en el certamen, será local sin su público ante Sporting de Santo Pipó, que marcha último en las posiciones con un punto.



El jueves se jugará el destacado de la zona B. El líder Brown visitará a Candelaria, su escolta en el grupo, en un duelo que promete ser emocionante.



Por su parte, el duelo entre Huracán y Luz y Fuerza aún no fue programado por la Liga Posadeña.