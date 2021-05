Tiene su primera parada clave

martes 11 de mayo de 2021 | 6:05hs.

Boca visitará hoy a Santos de Brasil en un partido influyente para su futuro en la Copa Libertadores de América, que deberá asumir cuatro días antes de ‘jugarse la vida’ en la Copa de la Liga Profesional en un superclásico con River.



El partido en el estadio Urbano Caldeira de Vila Belmiro se jugará desde las 19.15 con el arbitraje del uruguayo Christian Ferreyra y transmisión en directo de ESPN.



Semana clave para Boca. Ya lo era por este trascendental partido de Copa y ahora mucho más por ponerse en el camino River como rival de cuartos de final en la Copa LPF.



Consciente de esa situación, el DT Miguel Ángel Russo tiene previsto poner lo mejor en cada partido, sin especular con rotaciones ni descansos que puedan debilitar la estructura del equipo.



Boca necesita sumar en Brasil para conservar el segundo puesto del Grupo C que hasta el momento, jugadas tres de las seis fechas, le permite avanzar a octavos de final.



Si Santos gana le arrebatará esa posición por diferencia de gol, ya que ocupa el tercer puesto de la zona con 3 unidades (+1) y el conjunto argentino es segundo con 6 (+2).



El plantel xeneize viajó completo a San Pablo, a excepción del arquero Esteban Andrada que permanece desde la semana pasada en Ecuador cumpliendo el aislamiento obligatorio de 14 días tras dar positivo de coronavirus.



En la lista de convocados se destacan los regresos del defensor Marcos Rojo y el mediocampista Diego González, que superaron distintas lesiones y ocuparán un lugar en el banco de suplentes.



El mediocampista colombiano Jorman Campuzano, infectado de Covid-19, recibió el domingo el resultado negativo del PCR pero se quedó abajo del avión por cuestiones administrativas.



Los cambios

Respecto de la formación que afrontó el último partido de Libertadores (0-1 ante Barcelona en Guayaquil), Boca presentará entre cuatro y cinco modificaciones.



La variable es el costado izquierdo de la defensa, en el que el colombiano Frank Fabra, tras cumplir una sanción de tres partidos internacionales, quedó en condiciones de volver por Emmanuel Mas.



Confirmados están los retornos de Cristian Medina, Agustín Almendra, Carlos Tevez y Sebastián Villa por Julio Buffarini, Leonardo Jara, Franco Soldano y Agustín Obando, respectivamente.



Boca regresará al estadio donde sufrió la dura eliminación de la Copa pasada con goleada 0-3 en la semifinal revancha. Santos es un equipo diferente al que perdió la final con Palmeiras el pasado 30 de enero en el Maracaná. Este fin de semana, se salvó de un catastrófico descenso a la B en el Campeonato Paulista tras vencer a San Bento 2-0.



Hoy tendrá el debut de su nuevo entrenador, Fernando Diniz (47 años), ex Athletico Paranaense, Fluminense y San Pablo.



Desde el partido con Boca en la Bombonera (0-2) en la segunda fecha, el 27 de abril, el Peixe fue dirigido de forma interina por Marcelo Fernandes, reemplazante del argentino Ariel Holan.



El atacante Marinho, una de las figuras del equipo, no estará disponible por una lesión muscular de grado 1 y también está en duda Alison, mediocampista titular.