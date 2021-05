Trabajadores de Santo Tomé pidieron flexibilizar las medidas de la fase 3 por el avance de Covid-19

miércoles 05 de mayo de 2021 | 17:00hs.

En la mañana de hoy, un grupo de personas que ve afectada su actividad laboral por las restricciones de la Fase 3 que arrancó ayer en Santo Tomé, se manifestaron frente al edificio municipal.

Se trata de mozos, propietarios de restaurantes y bares, hoteles, gimnasios, encargados de mesas de juegos, entre otros. La cita fue a las 10:30 frente a la Municipalidad, y pocos minutos después fueron recibidos por el intendente Mariano Garay.

"Solicitaron que se pueda rever o flexibilizar las medidas, pero creo que entendieron la gravedad de la situación. Los médicos fueron claros en el porqué de las medidas, ya no hay más margen", contó el jefe comunal en relación a lo solicitado por los manifestantes.

En relación a la situación epidemiológica, Garay dijo que "seguimos con un número bastante alto, estamos cercanos a los 170. Seguimos teniendo gente con síntomas, muchos hisopados, por lo pronto vamos a seguir manteniendo este nivel. Va a llevar unos días poder controlar, y es por eso que se han tomado estas medidas por un pedido especial de los médicos, que necesitan tiempo para poder cortar los nexos, y en algunos casos establecer los nexos. Muchas veces los nexos se pierden y hay que hacer una investigación más intensiva, la gente no quiere decir con quien estuvo, y es muy complicado. Hay gente que está trabajando hace mucho tiempo, y la situación está complicada".

En este sentido, agregó que "es por eso que tomamos esta decisión drástica. Los médicos me pedían Fase 2, que es una fase mucho más rigurosa. Y tratando de entender la otra cuestión, que es la que se reclama habitualmente, la del trabajo, nosotros vamos a una Fase 3 y esperamos que la gente colabore".

"Esto no depende del intendente, del médico, del gobernador, o de la policía, o de gendarmería. Depende de todos. Es muy difícil controlar una situación de estas características estando en el medio de una ola, y no sabemos qué tipo de virus tenemos. Se están contagiando chicos más jóvenes, antes teníamos únicamente personas mayores. Hoy tenemos contagiados chicos muy chicos. Es por eso que extremamos todas estas decisiones, pero siempre con la idea de poder controlar al virus y que no muera ningún santotomeño. Esa es la idea de fondo", argumentó.

"Corriendo atras de los contagios"

"En menos de una semana se dieron 10 derivaciones. Y estamos con 3 ambulancias fuera de servicio debido a los distintos viajes que se están haciendo. Tenemos que tener en cuenta que no es solamente el Covid, sino que las enfermedades comunes y normales se siguen dando. A esto se suma la cuestión del virus, y hay gente que necesita viajar, y no puede, porque con dos o tres ambulancias no se da a basto, hay 400 kilómetros a Corrientes. Una ambulancia, entre que sale y vuelve tiene entre 9 y 10 horas. Y si en ese momento surge una derivación a Corrientes, de Covid o de otra patología, corre riesgo de morirse. Y ha pasado eso" señaló Garay.

El intendente expresó entender "la situación delicada que pasa el hospital, y que pasa Santo Tomé; y tratamos de poner un poco de sentido común a la situación. Cuando está en riesgo la vida de la gente, lo otro, aunque es sumamente importante, pasa a ser secundario. Porque si se muere (una persona) más allá de eso ya no hay nada. Y el pedido es por catorce días únicamente, pero si la cuestión mejora, tengo la esperanza de que sí se va a mejorar, vamos a empezar a verlo antes: la semana que viene, seguramente al noveno, décimo día vamos a empezar a mirar cómo siguen los números, y podremos flexibilizar las medidas. Queremos pedirles un poco de tranquilidad y darle tiempo a los médicos, porque están corriendo detrás de los contagios, y es imposible, no se puede parar esto".