Tiziano, el pequeño Pavarotti misionero

martes 04 de mayo de 2021 | 5:31hs.

Sentado sobre una camilla, entre médicos y pacientes, en medio del Hospital Pediátrico Fernando Barreyro, Tiziano entona y deslumbra a quienes lo rodean. La historia detrás de este video que se viralizó en Misiones (instagram.com/elterritoriooficial) es que el pequeño Tiziano Joel Alfonso, de 7 años, es un apasionado de la ópera. “Mi sueño es cantar en Italia, conocer a Andrea Bocelli e Il Volo. Me gustaría ser como Luciano Pavarotti”, contó el niño en diálogo por Radioactiva.



“Comenzó en casa en la pandemia, a raíz de que estábamos encerrados. A mí me gusta mucho la ópera y siempre escuchaba Bocelli, Pavarotti y él las tarareaba y trataba de copiar, su hermano mayor que entiende de música me incentivó a que lo mandara a canto porque tiene un buen registro”, explicó su mamá Lorena Times. Así, con el asesoramiento de Grillitos Sinfónicos, el niño comenzó las clases de canto lírico virtuales con Daira Heller. Recién en diciembre pudieron practicar cara a cara y en ese momento Tiziano también se sumó al staff de baile y teatro de Grillitos.



Su actitud, más allá de su voz, lo dicen todo.Posa naturalmente frente a la cámara y entona con pasión.



En el video que lo tiene como protagonista, el brillo se codea con los nervios, porque Tiziano estaba en el hospital como paciente.



“Tuvo una obstrucción en el apéndice. Lo pueden notar nervioso porque ya tuvo dos operaciones -en el labio por una caída y en el brazo- y entrar en el quirófano le produce un poco de miedo”, detalló su mamá que refirió gracias al tacto del médico que lo atendió, canalizó el temor con su cable a tierra, el canto.



“No pensamos que se iba a hacer viral ni iba a tener tanta repercusión”, aclaró Lorena.