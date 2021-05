Lanzan plan de contingencia para frenar la falta de agua

martes 04 de mayo de 2021 | 6:04hs.

La inestabilidad del río Iguazú, en la localidad homónima, es constante, y todos los días se registran problemas en la toma de agua que se acentúa bastante los fines de semana cuando las represas realizan la operatoria de cierre de compuertas dejando a las bombas de la toma fuera del cárcamo y por consecuencia deben salir de funcionamiento.



El último sábado debido a la bajante todos los equipos de bombeo salieron de funcionamiento por varias horas, sin embargo, durante la madrugada la planta produjo el 100% de su capacidad. El inconveniente se registra por la mañana cuando el río baja y la productividad de la planta se reduce al 60%.



Es por ello que desde el gobierno provincial en conjunto con el Imas y el municipio trabajan en la puesta en práctica del plan de contingencia que no solamente busca mejorar la distribución de agua potable en los barrios de forma inmediata, si no que será aplicado de forma constante cuando comiencen las obras en las tomas de agua que afectarán el suministro.



Este plan de contingencia consiste en la entrega de tanques de 1.000 y 600 litros a todos los usuarios de Imas que no posean para almacenamiento del líquido vital, sobre todo aquellos usuarios que se encuentran en los barrios más alejados donde se registran los mayores inconvenientes.



Está previsto que en el momento que fuere necesario (bajante del río o movimientos operativos por las obras venideras) Imas repartirá agua potable con los camiones cisternas comprados por el gobierno provincial, con el fin de paliar la situación. Además incluirán a los diferentes pozos perforados que están ubicados en diferentes puntos de la ciudad.



El proyecto contempla varios pozos perforados que inyectarán líquido vital a las redes, como es el caso del pozo perforado que se realizó esta semana sobre avenida Libertad a metros de la avenida Papa Francisco, que ayudará con el caudal de agua a la zona Industrial y barrio los Trabajadores.



Además se prevé que en el transcurso de la próximos días se realicen otras dos perforaciones que tendrán la misma función que la ejecutada en los últimos días, una de ellas en barrio Bicentenario en cercanías al tanque elevado existente y el otro en Santa Rosa, un barrio populoso y zona muy complicada por la alturas, en cercanías al tanque elevado.



“En lo que respecta al barrio Santa Rosa, activamos uno de los tres pozos perforados que estaban en desuso. Como medida de urgencia se puso en funcionamiento uno de los más pequeños ubicado en Antártida Argentina y el Boulevard Violeta de los Alpes que ayuda pero no alcanza para la zona. Está previsto reactivar el otro pozo que sufrió un desmoronamiento, vamos a revisar y la idea es ponerlo a punto e inyectar agua a la red para abastecer la demanda de la zona durante la obras”, indicaron desde Imas.