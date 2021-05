Con alta demanda, avanza la vacunación antigripal en Misiones

lunes 03 de mayo de 2021 | 6:05hs.

El gobierno nacional, mediante el Ministerio de Salud de la Nación que comanda Carla Vizzotti, lanzó a mediados de abril la Campaña de Vacunación contra la Gripe, en paralelo con el plan de inmunización ante la pandemia de Covid-19. En este contexto, Misiones recibió inicialmente 85.120 vacunas, de las cuales 5.360 son para adultos, 33.040 pediátricas y 6.720 antigripales adyuvantadas destinadas a pacientes mayores de 65 años.



Esto generó que, a diferencia del año pasado, la demanda se estabilice. Si bien es alta, lo que sucedió en 2020 fue una sobredemanda debido a que la población buscaba recibir cualquier tipo de inmunización ante la incertidumbre que había en relación a la vacuna contra el Covid-19.



Actualmente -según un relevamiento realizado por El Territorio-, la campaña antigripal se está llevando a cabo con normalidad en Misiones y se está dando prioridad a la población objetivo: personal de salud, embarazadas en cualquier trimestre de gestación, puérperas, niños de entre 6 y 24 meses de edad inclusive, personas de entre 2 y 64 años inclusive con factores de riesgo como enfermedades cardíacas, respiratorias, renales crónicas, inmunodepresión, diabetes y obesidad y adultos mayores de 65 años. En esta provincia, este grupo abarca a 259.879 personas.



Norma Niskanen, a cargo del área de Inmunización de la Zona Capital de Atención Primaria de la Salud (APS), explicó: “La demanda es alta, pero el año pasado, cuando comenzó el Covid, la gente quiso vacunarse con todo lo que había y buscaba mucho la antigripal. Este año hemos recibido de adultos 10.000 dosis, de las cuales ya están en faltante porque se hizo la distribución logística a todos los Caps y centros de salud, así que ahora estamos esperando una nueva tanda de vacunas”.



En este sentido, recordó que la vacunación “aún no está liberada para la población en general. Todavía no salimos a vacunar a los barrios, tenemos un lineamiento que es cumplir con estos grupos, que cuando logremos abarcarlo y lleguen más dosis probablemente salgamos a vacunar a los barrios e instituciones”.



Por su parte, Noella Gularte, enfermera del Centro de Atención Primaria de la Salud (Caps) del barrio Belén, en Posadas, indicó: “Estamos bastante bien este año con el tema de la vacunación antigripal ya que con las primeras dosis que llegaron como siempre se priorizó al personal de salud y a todos aquellos que entran dentro de la población objetivo”.



En el caso del Caps Belén, aseguró que por el momento no tienen faltante como sucedió otros años, ya que la vacunación para el Covid atrasó la antigripal: “Hay adultos mayores que se han vacunado y ahora tienen que esperar unos días para recibir otra vacuna, de 15 a 20 días. Hay gente que viene y consulta y nosotros le decimos que esperen si recién se pusieron la otra”, destacó.



Desde la cartera sanitaria recomiendan evitar la superposición entre las dos vacunas, dándole prioridad a la inmunización contra el Covid-19.



Es así que se debe esperar al menos 15 días entre una y otra para evitar efectos adversos.



En el interior

Este matutino relevó diferentes municipios del interior, donde la demanda está dada principalmente entre los adultos mayores.



En San Pedro supera las expectativas entre los mayores de 60 años, mientras que los profesionales de la salud destacan que hay poca concurrencia de niños a los centros vacunatorios.



Es así que tanto el Hospital Nivel I como los distintos Centros de Atención Primaria de la Salud (Caps) distribuidos tanto en la zona y en las colonias se encuentran vacunando mayormente a los adultos.



“Vemos mayor afluencia en los pacientes adultos, en esa franja etaria nos superó la demanda pero tenemos un grupo etario que son los niños de hasta dos añitos donde no la vemos reflejada en cuanto a la cantidad de dosis que tenemos a disposición, por eso invitamos nuevamente a los padres de los menores a que se acerquen a vacunatorio”, indicó Cristian Cristaldo, jefe de Zona Nordeste de Salud.



Teniendo en cuenta el avance de la cobertura de la vacuna contra el Covid-19, que a la fecha abarca un importante número de personas, destacó que es importante el número de consultas por parte de aquellos que recibieron la primera dosis y desean aplicarse la antigripal.



“En ese caso es importante que se respeten las dos semanas entre una y otra vacuna, insistimos en que mediante la aplicación Alegra Med se solicite el turno; además de primero vacunarse contra el Covid y pasados los 15 días aplicarse la antigripal”, insistió Cristaldo.



En cuanto a las embarazadas y puérperas, destacó que la inmunización viene llevándose adelante normalmente. Hasta el momento no se registró faltante de dosis para los grupos de riesgo.



En la localidad de Montecarlo, la jefa del Área Programática del hospital, Andrea Rohrmoser, destacó: “Los mayores de 65 vienen sin problemas, no hay que pedirles por favor, pero sí estamos haciendo mucho hincapié para que las embarazadas y niños menores de dos años se vacunen”.



En ese sentido, se están realizando búsquedas activas en los barrios y en los operativos de salud que se vienen desarrollando en distintos puntos de la localidad.



Asimismo, en Jardín América, desde los centros de salud comentaron que los que más buscan las vacunas contra la gripe son los mayores de 65 años, además de la alta demanda que supone la vacunación anticovid.



También en Ruiz de Montoya se estuvo inmunizando contra la gripe con normalidad a mayores de 65 años, embarazadas y niños de hasta dos años, aunque aseguraron que no se registró faltante hasta el momento.



Desde el Área Programática IX indicaron que en los vacunatorios de Capioví, Garuhapé y Puerto Rico, cuentan con dosis antigripales, y desde el Hospital de Área explicaron que para iniciar la campaña recibieron 210 dosis, que fueron destinadas a personal de salud, continuando con embarazadas, mayores y niños, pero que el stock todavía no se amplió. “La mayoría de las vacunas del calendario se encuentran en los Caps de los barrios Fátima, San Antonio y San Alberto, mientras hayan dosis se pueden vacunar”, indicaron.



En lo que respecta a la localidad Puerto Libertad, a diferencia de los otros municipios, el director José Daniel Sánchez, señaló: “La vacunación antigripal en adultos no tiene mucha demanda, sí en lo concerniente a la vacuna contra el coronavirus. Es que esperan colocarse primero esta última; hay casos en que se colocaron la antigripal y les llegó el turno para inocularse contra el coronavirus, y debieron volverse a sus casas debido a que quince días deben mediar entre ambas”.



En tanto, Fabio Vera, del hospital de Wanda, mencionó que se “está vacunando con normalidad y se reponen permanentemente las dosis, sin faltantes. Por ahora respetando la franja etaria de menores de dos años y mayores de 65, personal de salud y pacientes con comorbilidad, con su respectivo certificado. Como no hay certezas en cuanto a la aplicación de la segunda dosis de la anticovid, estamos vacunando contra la gripe a los adultos con riesgos solamente”.

Población objetivo

Personal de salud



Es importante que reciban una dosis anual para protegerse del virus de la influenza, ya que se encuentran en constante exposición.

Embarazadas



Deben aplicársela en cualquier trimestre de la gestación. La vacuna protege tanto a la madre como al bebé (a través del pasaje de anticuerpos por la placenta).

Niños entre 6 y 24 meses



Deben recibir dos dosis, separadas por al menos cuatro4 semanas si no hubieran recibido anteriormente dos dosis de vacuna antigripal.

Puérperas



En este grupo se considera hasta los 10 días posteriores al parto en caso de no haberla recibido durante el embarazo.

Pacientes con efermedades



Obesidad, diabetes, enfermedades respiratorias, cardíacas, inmunodeficiencias, oncohematológicos y trasplantados, entre otros.

Mayores de 65 años



Deben vacunarse porque corren alto riesgo de presentar complicaciones graves por la influenza en comparación con los adultos jóvenes.

“Sugerimos que es prioritario vacunarse contra el Covid”