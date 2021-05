Muebles, rubro que creció en pandemia en Puerto Iguazú

lunes 03 de mayo de 2021 | 6:04hs.

Puerto Iguazú es el municipio más golpeado por el efecto de la pandemia debido a la parálisis del turismo internacional. Sin embargo, algunos rubros sobrevivieron e, incluso, lograron generar puestos de trabajo, como ocurrió con las fábricas de muebles de madera, melanina y artesanales.



“No podemos decir que la pandemia fue buena, empero, hubo situaciones que nos favorecieron, como el cierre de la frontera. La gente no podía traer muebles de Brasil, además el hecho de que las personas que tenían ahorros para sus vacaciones decidieron invertir en sus casas, incluso tuvimos trabajos grandes en hoteles que estaban en reformas”, indicó Mauricio Calvo Lenuzza, socio gerente de Mael, una firma que desde hace ocho años trabaja con melanina, un material solicitado por ser sustentable.



“Durante la pandemia hicimos trabajos grandes, ya que no solamente trabajamos con pedidos pequeños como ser un placar o una cocina de una vivienda familiar, si no que tenemos la capacidad de trabajar con pedidos de hoteles. Si bien nuestra empresa sólo cuenta con dos empleados y dos jóvenes de la oficina de empleo municipal, cuando tenemos trabajos grandes formamos una cooperativa y damos trabajos a otras carpinterías, y entre todos nos ayudamos. Hemos trabajado bien, pagamos a todos en tiempo y forma y lo más importante es que no nos endeudamos como en los otros rubros”, explicó Elías Prituluk, quien también es socio de Mael.



Los pedidos más comunes de los clientes son cocinas y placares, aunque la empresa realiza amoblamiento para oficinas y también anexaron aberturas metálicas debido a que el mercado estaba bastante descubierto. “No hemos trabajado todo lo que queríamos, porque siempre pensamos que podemos hacer más, pero trabajamos bien. En los primeros tiempos de la pandemia cuando estuvimos encerrados pensamos que no saldríamos del pozo, pero una vez que volvimos trabajamos bien y generamos para estar al día con todos” señaló el empresario Mauricio Calvo Lenuzza, también socio.



Trabajo artesanal para ganar

Muchos trabajadores del turismo, sobre todo aquellos que son monotributistas y trabajadores sin relación de dependencia debieron reinventarse y comenzar a explorar otro campo para salir adelante y poder sobrevivir. Este fue el caso de Andrés Barrios, quien es timonel y ofrece paseos en las Cataratas.



“Teníamos dos ingresos y de repente pasamos a contar con medio sueldo. Teníamos que mantenernos y enviar dineros nuestro hijo que está en la facultad en Mendoza. Yo ya hacía trabajos de metalúrgica en mis tiempos libres, trabajos como estructuras de techo, entre otras cosas. Y como los guías de turismo comenzaron con la feria de emprendedores, comenzamos a fabricar muebles a pedido y a participar en las ferias”, explicó Barrios.



Para ello, destinó un espacio de su casa para hacer un taller y fabrica muebles que mezclan la madera con metal. Además de los muebles, fabrica parrillas y discos gastronómicos. “Realizamos mesas, maquilladores, mesas, taburetes, parrillas, una variedad de productos. Incluso, hace unos días instalé en El Soberbio un destilador de esencia, que es el tercero que fabrico e instalo en la región”, recordó.



“A mí me ayudó mucho la exposición de los productos en las ferias. Si bien no se vende mucho, levanto pedidos. Incluso mis productos han llegado a varias provincias del país, porque los turistas recorren las ferias y encuentran interesante y novedoso lo que hacemos. El trabajo artesanal siempre se impone”, destacó Barrios.

En el último año hubo un fuerte crecimiento en la fabricación de muebles de madera