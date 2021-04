El gobierno nacional resolverá si implementa más restricciones

lunes 26 de abril de 2021 | 4:00hs.

“La gente, los vecinos, la sociedad, lo que le pide a la política es que le salve la vida, no que piense en la próxima elección”, dijo el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, tras una semana en la que se registró el récord de fallecidos en un día y de cara al vencimiento de los dos DNU vigentes, el viernes de la semana entrante.

Según informaron fuentes de Casa Rosada a Página12, la decisión de avanzar con medidas de cuidado más fuertes o de continuar con las actuales “se va a resolver el jueves. Antes no”. En esa línea, desde Balcarce 50, evaluaron en diálogo con este diario que “las medidas generaron un parate en los casos, pero un amesetamiento en 30 mil casos diarios es una catástrofe. Sobre todo considerando que ya no quedan camas en muchas partes del territorio”.

Se espera que durante estos días el gobierno, tal como sucedió días antes de los vencimientos de los DNU anteriores, se reúna con expertos, asesores y converse con los representantes de los distintos gobiernos provinciales para el jueves tomar una nueva decisión. Mientras tanto, siguen llegando vacunas. El miércoles de esta semana terminará de arribar en el país un millón de dosis de las chinas Sinopharm y se espera que la próxima semana lo haga el millón restante de vacunas compradas a ese laboratorio.

Desde el gobierno, fuentes cercanas al presidente confiaron que les preocupa la actitud que tomó el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta al no respetar lo decretado por el presidente, no sólo por no respetar el decreto respecto de las clases para que sean virtuales y también en lo vinculado al control del cumplimiento de las medidas tomadas: “Se pide a Caba mayor control. Con las medidas que tomamos, y sin ningún control en Caba, logramos contener el aumento de casos, el panorama sería totalmente distinto si hubiera el control que corresponde”, especificaron. Cafiero, en esa línea y apuntando al rol de la oposición, subrayó en declaraciones a Radio 10 que “detrás de las estadísticas hay familias que están sufriendo. Si la oposición no se da cuenta de esto, me parece muy grave”.

“Deberíamos discutir con profundidad si esto que pasó en los últimos días va a seguir acompañando durante la gestión de la segunda ola”, dijo el jefe de Gabinete. “Una parte de la oposición decidió politizar la pandemia, las muertes, las vacunas y, si bien hace un tiempo era una minoría, hoy parecer ser bastante mayoritaria esa postura”, puntualizó. Luego detalló que “lo que sucedió estos últimos días es judicializar la política sanitaria”, y evaluó que, para él, esas “son discusiones muy mezquinas”.

A la espera del día a día

La primera tanda de decisiones -para frenar esta segunda ola- que aún tiene vigencia, y que la tendrá hasta el 30 de abril, fue tomada el día ocho de este mes y anunciadas desde la Quinta de Olivos por el propio Presidente que aún estaba aislado por tener coronavirus. Antes de cumplirse una semana de esa conferencia, el 14 de abril, el Presidente firmó otro DNU en el que sumó una medidas adicionales porque los casos iban en aumento. Entre ellas, la suspensión de las clases presenciales en el Amba. Por eso son dos los DNU que vencerán el viernes.

Con respecto a las próximas medidas Cafiero expresó que “hay variables anticipatorias y que son interesantes para ir evaluando. No es sólo la cantidad de contagios, sino también la capacidad de respuesta del sistema de salud”. Además, adelantó que las medidas “siempre son alternativas”, y que “si hay cosas para corregir, desde el gobierno siempre estuvimos dispuestos a corregirlas”.