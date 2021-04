Escuela fue cerrada por el municipio, pero aseguran que el lunes abrirá

sábado 24 de abril de 2021 | 6:06hs.

Un hecho insólito y polémico se conoció ayer en el municipio de Campo Grande. El Instituto Educativo Belén de enseñanza primaria y secundaria fue clausurado por la comuna dado que según el municipio no denunció que hubo al menos 18 contagios de Covid-19 entre sus alumnos y personal docente.



La medida de clausura dispuso cerrar las puertas del colegio desde el jueves 22 de abril y hasta el 2 de mayo próximo.



“A través de informes del director del hospital de la localidad se detectaron y comprobaron casos de Covid-19 en el Instituto de Enseñanza Belén, los cuales no fueron denunciados ante las autoridades competentes, poniendo en riesgo sanitario no sólo a alumnos, personal docente y no docente de dicho establecimiento, sino también a toda la comunidad pese a divulgación y capacitación” sobre cómo actuar ante casos sospechosos y positivos de coronavirus, indicó el intendente Carlos Sartori, quien dispuso la medida.



Además afirmó que la escuela violó “las acciones de prevención y asistencia que le competen como establecimiento escolar”.



En la Resolución 29/2021 el jefe comunal dispuso que la clausura será de forma temporal y transitoria para el dictado de clases presenciales o cualquier actividad presencial de alumnos, docentes y personal no docente.



Antes de reabrir la institución deberá acreditar ante las autoridades la fumigación y desinfección de toda el área que ocupa.



“Arbitrario”

En tanto, el representante legal de la institución educativa, Jaime Andruszczuk, negó tales afirmaciones, dijo que están “dolidos con la medida” y calificó a la decisión del intendente como “maliciosa y arbitraria” y que se enteraron de lo dispuesto por una radio local. Indicó que en la escuela, desde que retomaron las clases, sólo un alumno se contagió por contacto estrecho con su padre y actualmente dos docentes son positivos para coronavirus y están aisladas.



“La situación es atípica por este accionar malicioso del intendente que está mal informado y no llamó ni se contactó con nosotros. Además tomó medidas que no le competen como intendente. Lo que manifiestan no es la situación real de contagios ni de contactos estrechos en el instituto. El intendente no tiene competencia para hacer lo que hizo", sostuvo en diálogo con este medio.



Destacó que ante el hecho se comunicaron inmediatamente con las autoridades educativas provinciales y “éstos se comunicaron con el intendente para informarle la no injerencia y potestad del Ejecutivo municipal para clausurar una institución educativa”.



Andruszczuk señaló que ayer estuvo reunido con el ministro de Educación, Miguel Sedoff, quien le manifestó que “debemos garantizar la presencialidad en las instituciones, que el día lunes abramos el colegio normalmente cuidando nuestro protocolo dictaminado”.



“El día lunes seguiremos trabajando de la misma forma, retomando las clases con aquellas burbujas que no estén aisladas”, afirmó Andruszczuk que agregó que ahora hay sólo dos burbujas aisladas en una matrícula de 700 alumnos.



Además, precisó que se pidió a través de una nota a la intendencia y al Concejo Deliberante que se revoque la medida y se realice una “retractación pública a tal difamación”.



Por su lado, el ministro Sedoff le confirmó a El Territorio que el colegio abrirá el lunes “siguiendo el protocolo”.



Antecedentes

Semanas atrás hubo un antecedente de una escuela que sí debió suspender por completo la presencialidad ante el registro de casos de coronavirus.



Fue el 26 de marzo en el CEP 40 de Pozo Azul como consecuencia de una alumna que asistió a clases luego de realizarse el testeo que arrojó positivo para Covid-19. A esa chica se sumó una profesora contagiada y varios docentes y alumnos que se aislaron por contacto estrecho.



La situación llevó a que desde el Ministerio de Educación, precisamente desde el área de Salud Laboral y previo pedido del director, suspendieran las actividades.



Además hubo en la provincia diferentes escuelas que aislaron a grupos de alumnos por un caso positivo o contactos estrechos, pero el resto del establecimiento siguió con la presencialidad.

Qué se hace ante un contagio