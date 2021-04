Israel notificó su primer día sin muertos por Covid en 10 meses

sábado 24 de abril de 2021 | 6:02hs.

Israel informó ayer que, por primera vez en 10 meses, no hubo muertos por coronavirus en la última jornada, una noticia que llega un día después de haber superado la barrera del 62% de la población vacunada con al menos una dosis y más de 5 millones de habitantes con las dos.



El Ministerio de Salud israelí indicó a través de su página web que durante las últimas 24 horas se detectaron 129 casos de Covid-19, lo que ubica el total en 837.870, mientras que la cifra de fallecidos es 6.346, la misma notificada el jueves, reportó el diario Jerusalem Post. Además, indicó que en estos momentos hay 1897 casos activos en el país, entre ellos 160 en estado grave.



Por otro lado, 5.374.276 personas recibieron al menos una dosis de la vacuna, de las cuales 5.005.418 ya fueron inoculadas también con la segunda, lo que equivale a más de la mitad de su población de casi 9 millones de habitantes.



El país registró un descenso de las cifras de contagios y fallecidos tras el drástico repunte de mediados de enero, cuando registró cerca de 10.000 casos diarios.



La campaña de vacunación, con el fármaco desarrollado por Pfizer-BoiNtech, cubre a más de la mitad de la población total y a más del 80% de los mayores de 16 años, según el diario The Times of Israel.



“Este es un tremendo éxito para el sistema sanitario y los ciudadanos israelíes. Juntos estamos erradicando el coronavirus”, afirmó el ministro de Salud de Israel, Yuli Edelstein, a través de un mensaje en la red social Twitter. L



La vacunación -una de las más veloces del mundo- hizo caer en gran medida los contagios, fallecidos y hospitalizados en estado grave. También derivó en una gradual reapertura que ha culminado con la vuelta a una normalidad casi completa en las calles del país.



Los israelíes ya no están sujetos a grandes restricciones y el domingo pasado se pudieron quitar las mascarillas al aire libre tras un año de uso obligatorio para contener la pandemia.



Sin embargo, estas siguen siendo requeridas en interiores y Sanidad recomienda llevarlas también en grandes reuniones o zonas concurridas en exteriores.