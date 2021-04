El reencuentro de Manu con la enfermera que lo salvó: “Me abrazó como pudo y no paraba de decirme gracias”

lunes 19 de abril de 2021 | 15:00hs.

"Fue lindo volver a verlo y saber que está bien, evolucionando. Traté de mostrarme fuerte, de no llorar, pero son muchos sentimientos cruzados y además, es fuerte verlo así ahora recordando lo horrible que pasó aquella madrugada. Creo que es un milagro".

Las palabras cargadas de emoción pertenecen a Daiana Iris Velázquez, la enfermera que le salvó la vida a Manuel Sánchez (19) al brindarle los primeros auxilios después del brutal ataque que sufrió en manos de Santiago Negrete (20), en Posadas.

La recuperación del joven fue tan sorprendente que después de estar en terapia intensiva y soportar varias cirugías, el miércoles declaró ante la justicia, el jueves pasó a sala común y el viernes le dieron permiso para continuar la recuperación en su casa, con el acompañamiento de familiares y amigos que lo recibieron con mucho cariño.

Y hacia allá fue la enfermera, devenida en heroína para muchas personas -sobre todo las allegadas a Manuel- por su intervención clave posterior al ataque.

El fin de semana ambos se reencontraron y sobre eso, la profesional recordó que "me repetía muchas veces gracias, me abrazó como pudo, me agarró la mano y no paraba de decirme gracias. Fue un momento muy emotivo que a su vez me generó tranquilidad porque ahora sé con certeza que él está bien”.

"La familia también se portó muy bien conmigo y le agradezco porque me siguen informando el día a día de Manu y es lo mejor que me pueden contar, necesito saber cómo va progresando después de lo que le hicieron", añadió.

Sobre por qué considera un milagro la recuperación del joven, Velázquez afirmó que "como lo estaba atacando (por Negrete) era para matarlo a Manu, estaba decidido, por eso en lo único que podía pensar -mientras lo atendía- era que no se me vaya, que aguante hasta que llegara la ambulancia".

"Recién ahora estoy tranquila, sabiendo que Manu está bien", enfatizó.

Intervención clave

Sánchez resultó con lesiones cortantes en varias partes del cuerpo realizadas por un arma blanca y una herida de arma de fuego que impactó en su cabeza.

La enfermera, hoy la heroína que salvó la vida del joven, dialogó la semana pasada con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva (100.7) y dijo que salió de su vivienda a esa hora (del ataque) porque acostumbra a sacar a pasear a su perro: "Cuando miro veo a este chico, Manu, y a otro que lo venía corriendo e hincando, le pegaba y pisaba en el pecho cuando se caía".

"Manu siguió corriendo hasta calle Perito Moreno y Chubut que es donde cae en la vereda de mi vecina, ahí el chico que le venía corriendo lo agarra de la cabeza con las dos manos y comienza a pegarlo contra el borde de la vereda y seguía golpeándolo", relató.

La enfermera destacó que ahí fue el momento en el que intervino por lo que el agresor intentó huir por calle Herrera, lugar donde se encontró con la patrulla de la Policía, "vuelve y le sigue pegando y pateando en la cabeza y ahí es donde lo agarraron aunque intentó escaparse".

El relato angustiante de la enfermera que auxilió a Sánchez tras el ataque

Negrete se abstuvo de declarar y continuará detenido

Manu Sánchez continuará la recuperación en su casa