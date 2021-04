El relato angustiante de la enfermera que auxilió a Sánchez tras el ataque

miércoles 14 de abril de 2021 | 10:26hs.

Clave fue la intervención de una enfermera que vive en la zona donde Manuel Sánchez estuvo cerca de perder su vida tras el ataque que sufrió en avenida Maipú, casi intersección con la calle Perito Moreno de la ciudad de Posadas.

El presunto agresor, en tanto, fue identificado como Santiago Darío Negrete (20), integrante de una reconocida familia de la ciudad. El joven ahora permanece alojado en una celda de la Comisaría Tercera como único y principal sospechoso del hecho que es investigado por el Juzgado de Instrucción Dos de Posadas, a cargo del magistrado Juan Manuel Monte.

Sánchez resultó con lesiones cortantes en varias partes del cuerpo realizadas por un arma blanca y una herida de arma de fuego que impactó en su cabeza.

Tras el hecho, Sánchez fue auxiliado por vecinos que se despertaron por el escándolo. En esa instancia, aseguran, fue clave la intervención de una enfermera que vive en la zona y auxilió a la víctima durante esos primeros minutos hasta la llegada de la ambulancia que lo trasladó al hospital Madariaga, donde permanece internado.

La enfermera, hoy la heroína que salvó la vida del joven, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y dijo que salió de su vivienda a esa hora porque acostumbra a sacar a pasear a su perro: “Cuando miro veo a este chico, Manu, y a otro que lo venía corriendo e hincando, le pegaba y pisaba en el pecho cuando se caía”.

“Manu siguió corriendo hasta calle Perito Moreno y Chubut que es donde cae en la vereda de mi vecina, ahí el chico que le venía corriendo lo agarra de la cabeza con las dos manos y comienza a pegarlo contra el borde de la vereda y seguía golpeándolo”, relató.

La enfermera destacó que ahí fue el momento en el que intervino por lo que el agresor intentó huir por calle Herrera, lugar donde se encontró con la patrulla de la Policía, “vuelve y le sigue pegando y pateando en la cabeza y ahí es donde lo agarraron aunque intentó escaparse”.

“No conocía a ninguno de los dos chicos, fue por instinto lo que hice, si no me metía, lo iba a matar. En ese momento comencé a curarlo para mantener limpia la herida, le di agua porque tenía mucha sed”, agregó.

A continuación contó que vio la herida de bala que no tenía salida además de arañones producto del arma blanca con el que fue atacado, “él me decía que sentía que se desmayaba y me pedía que no le deje sólo. En un momento me decía que no podía respirar y pensé que eran por los coágulos de sangre, lo puse de costado y comenzó a vomitar mucha sangre porque estaba perdiendo mucha sangue. Fue algo angustiante porque se me estaba yendo en mis brazos, le pedía que me conteste, que no se vaya”.

“Fue un momento turbio, fue una noche que no pude dormir, quedé shockeada, el odio que se veía en el chico mientras estaba atacándolo, fue de mucho odio”.

Finalmente recordó que en el momento en el que intervino en el hecho, el agresor de aleja y cuando “vuelve para pisarle y patearle en la cabeza y me decía que él le quiso robar pero no le creí porque en ningún momento Manu hizo nada y era el que presentaba todas las heridas”.

“Yo le pedí a la familia que me mantengan al tanto, se que fue operado y que sigue con la bala en la cabeza. Está estable pero sedado porque tiene mucho dolor”, concluyó.

Investigación y primeras medidas

Tras el traslado de la víctima al hospital y la detención del sospechoso, comenzó entonces la investigación del hecho.

Hasta anoche, seguía en etapa de sumario policial y los investigadores continuaban colectando elementos de interés para luego elevar todo lo actuado al juez Monte. Según adelantaron las fuentes, el caudal probatorio sería contundente y comprometería severamente al único detenido por el caso.

Por ejemplo, al margen de la detención prácticamente in fraganti de Negrete, el personal de Criminalística recogió huellas de pisadas con sangre que serían compatibles con las improntas de su calzado.

Para determinar este punto con exactitud la Justicia ordenó incautar las zapatillas del acusado y enviarlas a laboratorio para realizar el correspondiente cotejo. De resultar positivo, el examen se constituiría como una prueba más que ubica al sospechoso en la escena.

Las huellas, aún horas después, permanecían ayer impregnadas en el suelo de una vereda de la calle Chubut y grafican la gravedad de lo sucedido. “Fue un quilombo, había sangre por todo lado. Es increíble lo que pasó, nadie lo puede creer. No se entiende tanta saña”, señaló un vecino.

Además de eso, los pesquisas recabaron cámaras de seguridad de la zona y una de ellas captó dos secuencias clave. En las primeras imágenes se vería cómo Negrete presuntamente persigue a la víctima y en la segunda se observaría cómo Negrete era perseguido por un policía que intenta detenerlo.

Por último, la prueba de guantelete de parafina, pericia tendiente a detectar rastros de pólvora, al que fue sometido el detenido arrojó resultado positivo y dentro del Voyage donde se inició el ataque la Policía incautó el arma calibre 22 utilizada en el hecho.

Respecto del móvil del hecho, la principal hipótesis que manejan los investigadores es que el ataque se habría producido a raíz una serie de inconvenientes suscitados entre ambos por una joven que era conocida de los dos.

De igual manera, todo será determinado y develado conforme avance la pesquisa.

Por último, a pesar de algunos trascendidos, hasta anoche, no había ningún indicio con la fuerza suficiente como para considerar la participación de terceros en el hecho, aunque los pesquisas no darán nada por descartado hasta tener todos los elementos a disposición.

Todo el material probatorio recogido será incorporado al sumario y luego elevado a las autoridades judiciales intervinientes, que cuando tengan todo a disposición decidirán las próximas medidas. La primera de ellas sería citar al detenido a audiencia de declaración indagatoria, lo cual podría concretarse mañana.

En esa instancia, el muchacho tendrá la oportunidad de brindar su versión de los hechos o bien abstenerse de declarar, tal como lo ampara su derecho. Las actuaciones del caso se instruyen como homicidio en grado de tentativa.

