Alberto Fernández rechazó que se judicialice la presencialidad escolar

domingo 18 de abril de 2021 | 6:02hs.

El presidente Alberto Fernández afirmó ayer que no le parece “razonable judicializar decisiones de política sanitaria” en medio de la segunda ola de coronavirus, como el amparo presentado por el gobierno porteño ante la suspensión de las clases presenciales por dos semanas en el Área Metropolitana Buenos Aires (Amba) para frenar la ola de contagios.



En tanto, desde el gobierno porteño esperan que durante este fin de semana la Corte Suprema de Justicia “suspenda la aplicación” del decreto presidencial que suspende la presencialidad en las escuelas temporalmente, entre el lunes 19 (mañana) y el viernes 30 de abril.



Sobre ese punto, el jefe del Estado consideró ayer que “no es razonable resistir en la Justicia medidas que fueron adoptadas para proteger la salud del conjunto de la población”, y aludió en particular a las cifras referidas a la capacidad de atención sanitaria en el distrito porteño, en diálogo con el sitio Data Clave.



“Hemos adoptado esa vía -en referencia a las medidas- porque entendemos que así vamos a poder poner en sintonía al sistema de salud de la ciudad que hoy está al borde de su saturación por la utilización de camas que se usaron en la atención de otras patologías que no son Covid-19”,subrayó el Presidente.



En este marco, insistió con pedir hacer “este esfuerzo por el bien de todos” ya que su intención es “garantizarle a quien lo requiera la atención médica que necesite”.



En particular, sobre los amparos judiciales presentados por algunos jefes comunales y organizaciones de padres para resistir la medida de la suspensión de la presencialidad escolar, Fernández sostuvo: “No me parece razonable judicializar decisiones de política sanitaria en medio de una pandemia”.



En esa línea, remarcó: “Les estamos exigiendo a los jueces que tomen decisiones que los exceden por el mismo marco objetivo de pandemia. Y, de hecho, ya se produjeron los primeros rechazos en algunos juzgados de la ciudad de Buenos Aires que entienden que es un tema que los excede”.



Desde el gobierno porteño, la ministra de Educación, Soledad Acuña, señaló ayer que en su distrito esperan que durante el fin de semana la Corte Suprema de Justicia “suspenda la aplicación” del DNU, en favor de la acción declarativa de inconstitucionalidad interpuesta el viernes por la Jefatura de Gobierno de la ciudad, encabezada por Horacio Rodríguez Larreta.



“Esperamos que durante el fin de semana la Corte resuelva con una medida cautelar, en una decisión de urgencia, y que suspenda la aplicación de la restricción hasta que se resuelva la cuestión de fondo”, afirmó Acuña en diálogo con CNN Radio Argentina.



En el mismo sentido, la funcionaria porteña subrayó: “Se insistirá en discutir con el Ejecutivo Nacional, sobre todo con el ministro de Transporte nacional, Mario Meoni, con quien ya nos contactamos, y cotejar nuestros números con los del presidente Fernández, que había dicho que el problema no eran las clases sino el uso del transporte”.



En esa línea, recordó que el miércoles estuvieron reunidos cuatro horas con el ministro de Educación, Nicolás Trotta, y los gremios, “y se llegó a la conclusión de que la escuela era lo último que se cerraba”. “Incluso, se habló de protocolos por si era necesario aplicar un proceso para disminuir la presencialidad, pero no para eliminarla”, indicó.



Por su parte, la Procuración General de la Nación dictaminó que la Corte Suprema es competente para intervenir en el amparo presentado por la Ciudad de Buenos Aires.



La procuradora ante la Corte Suprema, Laura Monti, sostuvo que “la Ciudad tiene el mismo puesto que las provincias en el sistema normativo que rige la jurisdicción de los tribunales federales y, por lo tanto, el mismo derecho a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.



Protestas anticuarentena

En este contexto, centenares de manifestantes opositores al gobierno nacional se reunieron anoche en la Plaza de Mayo y en la Residencia de Olivos para reclamar en contra de las medidas anunciadas por el presidente Alberto Fernández para mitigar el avance de la segunda ola de coronavirus Covid-19.



La movilización fue convocada por un sector de la oposición e independientes -agrupaciones de padres y madres de chicos en edad escolar, gastronómicos- a través de las redes sociales bajo las consignas #17A y “Todos a las calles”.



Entre los reclamos de los manifestantes, muchos de los cuales se movilizaron a pie con banderas argentinas mientras otros lo hicieron desde sus vehículos, se destacó el referido a la decisión del presidente Alberto Fernández de suspender por 15 días las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba).

Medidas que no podían esperar

Desde el viernes rige en el Amba la prohibición de circular entre las 20 y las 6 de cada día, con excepción de los trabajadores esenciales, en tanto que los locales gastronómicos deben cerrar sus puertas a las 19 y luego podrán continuar con la modalidad ‘take away’.



Durante un período de 15 días, y para intentar mitigar la propagación de los contagios, también están cerrados los centros comerciales y shoppings, y suspendidas las actividades deportivas, recreativas, sociales, culturales y religiosas en lugares cerrados. Las medidas comenzaron a aplicarse el viernes, tras una semana que marcó hasta el momento el récord histórico de casos diarios de coronavirus, como así también un progresivo aumento del voltaje político de confrontación. El presidente entendió que no se podía “esperar más” para tomar nuevas medidas, luego de sentirse “decepcionado” por la ambivalencia del jefe de Gobierno porteño. En los últimos cinco días se acumularon 126.066 casos, superando holgadamente al pico histórico de 2020 cuando, en la semana epidemiológica 42 -la segunda de octubre- se habían arañado los 100 mil.