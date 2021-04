Suspenden aplicación de segunda dosis Sputnik V en vacunatorios de Posadas

martes 13 de abril de 2021 | 9:41hs.

El Ministerio de Salud Pública de la provincia comunicó este martes que se suspende la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Sputnik V en los vacunatorios Complejo Finito Gehrmann y Espacio Multicultural de la ciudad de Posadas.

Desde Salud Pública explicaron que la suspensión de la unmunización se debe a que no hay más dosis, "las dosis que fueron destinadas a Posadas, un total de 2 mil, ya se terminaron. Ayer y hoy la gente se agolpó en el Multicultural, muchos sin haber esperado las doce semanas. Esta mañana a las 6 ya habían como 100 personas en espera", dijo el ministro de Salud Pública de la provincia, Oscar Alarcón.

La cartera sanitaria solicitó a la población que no concurra a los vacunatorios por segundas dosis Sputnik V - Sinopharm - Covishield - Aztrazeneca (Covax) porque no estarán aplicando hasta cumplir el tiempo diferido. "Ya se le informó a la gente que no siga yendo, no hay más vacunas", destacó el funcionario.

En ese sentido, recordaron que las segundas dosis, desde el 26 de marzo, fueron diferidas a 12 semanas para su aplicación, momento en el cual se abrirá nuevamente la vacunación.

Las Provincias del Norte Grande estudiarán compra conjunta de vacunas

Después de anunciar un paquete de medidas para enfrentar la segunda ola de coronavirus, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, abrió el juego a los 24 distritos del país, también a los municipios, para que gestionen por su cuenta la adquisición de vacunas contra el Covid-19. En ese marco, varios mandatarios provinciales evalúan lanzarse al mercado de vacunas del mundo a buscar suministros con diferentes estrategias.

La ciudad de Buenos Aires ya anunció que en soledad se lanza en la búsqueda de sus vacunas. Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos se unieron para salir en sociedad a buscar dosis para sus distritos.

En ese contexto, los gobernadores del Norte Grande empezaron a evaluar la idea de una estrategia de unidad regional para negociar con los laboratorios.

Así, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y La Rioja están analizando la idea de agregar a los temas de trabajo del bloque la compra de vacunas en las próximas semanas. El tema sería parte de la agenda de la reunión que los mandatarios mantendrían a finales de abril en Puerto Iguazú.

La primera barrera para todos, en tanto, es el suministro de dosis, dado que para lo que queda del 2021 están todas comprometidas.

El Territorio consultó a autoridades del gobierno provincial, que reconocieron la intención de hacer gestiones desde el bloque regional para comprar vacunas sin mediación de la Nación. “Es una idea de los gobernadores”, explicaron desde el gobierno de Misiones.

La quinta Asamblea de Gobernadores del Consejo Regional del Norte Grande se realizará el 30 de este mes en Puerto Iguazú. En la agenda de la reunión, además de las estrategias para acelerar la vacunación, los mandatarios provinciales buscarán avanzar en el pedido de tarifas diferenciales de combustible y energía, y subsidios al transporte público, de la región.